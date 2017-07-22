Компания Jonsbo представила систему жидкостного охлаждения процессора - TW2 PRO 360. Как следует из названия, эта система охлаждения оснащена 360-мм радиатором и четырьмя вентиляторами диаметром 120 миллиметров, которые имеют скорость вращения от 800 до 1600 оборотов в минуту.
Вентиляторы способны формировать поток воздуха объемом до 73 кубических метров в час, что отлично подходит для охлаждения игровых персональных компьютеров, для которых, собственно, эта система охлаждения и предназначена. При этом, вентиляторы не создают дискомфорта пользователю ПК поскольку их уровень шума не превышает 26 дБА.
Jonsbo TW2 PRO 360 совместим с процессорами от Intel и AMD в исполнении LGA115x и AM4. Новинка придется по вкусу любителям RGB-подсветки, поскольку ей оснащены вентиляторы и водоблок.
Как подчеркивает производитель, в ближайшем будущем компания планирует выпустить на рынок другие модели системы охлаждения TW2 PRO с 240-мм и 120-мм радиаторами. Вентиляторы на этих системах также будут диаметром 120 мм.
Цена Jonsbo TW2 PRO 360 - 71$ (5300 руб.).
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