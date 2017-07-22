На прошлой неделе в сети появился отчет, в котором находящийся сейчас в разработке новый смартфон Honor серии X был назван как Honor X10. Это вызвало недоумение, потому что раньше об этом аппарате говорили не иначе, как Honor 10X. Руководство компании-разработчика сразу же прояснило детали.
Президент Honor Чжао Мин подтвердил, что прежнее название Honor 10X теперь заменено на Honor X10. Он отметил, что будущий смартфон будет поддерживать сети 5G.
Мин уточнил, что рассчитывает на интерес рынка к модели Honor 30S, работающей на чипсете Kirin 820 5G. Он обратил внимание на растущую популярность сетей 5G в Китае и желание многих попробовать, что это такое. Предстоящий выпуск модели Honor X10 - это расчет на инициализацию сильного всплеска интереса и перехода к активному использованию 5G.
Мин отметил, что прежнее поколение смартфонов Honor X-серии было хорошо принято пользователями. На прошлой неделе китайская фирма подтвердила, что продажи Honor 9X превысили 10 млн шт. в Китае.
Главная причина замены названия, как пишут эксперты, состояла в другом. В компании вдруг осознали, что предложенное ими оригинальное название Honor X10 сильно перекликается с названием модели их конкурента - Redmi 10X 4G. Этот смартфон должен быть выпущен в скором времени компанией Redmi. Мин не назвал эту причину потому, считают эксперты, чтобы не создавать рекламу конкуренту.
Согласно слухам, в Honor X10 будет установлен чипсет Kirin 820 5G. Внутри компании этот проект проходит под названием Teller. Вендор пока не сообщает о существовании более мощной модели Honor X10 Pro. Но уже ходят слухи, что эта модель может работать на чипсете Kirin 985 и она может появиться в самое ближайшее время.
По слухам, смартфон Honor X10 будет анонсирована в мае этого года. Его предположительная цена - ~$282.
Из другого источника также стало известно, что Honor X10 будет иметь 6,63-дюйм IPS LCD-экран FullHD с разрешением 1080x2400 пикселей. Экран будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. С торца будет установлен боковой считыватель отпечатка пальцев. Чипсет Kirin 820 5G будет запитываться от аккумулятора емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.
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