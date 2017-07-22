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Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем

27 апреля 2020, 13:14




Antec расширил свой ассортимент блоков питания, представив серию Signature с моделями Platinum и Titanium. Блоки питания Signature ориентированы, в первую очередь, на игровые системы и способны обеспечить максимальную производительность мощным ПК. Различия между Signature Platinum и Titanium, как видно из названия моделей, лишь в сертификации по стандарту 80 PLUS Platinum или Titanium. В остальном эти модели имеют идентичные характеристики.

Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем


Главное преимущество этих блоков - наличие модульной кабельной системы, благодаря чему пользователи могут подключать лишь необходимые им кабели, что позволяет избежать проблем с воздушным потоком из-за избыточных кабелей, а также придает эстетичный вид внутренней начинке ПК.

Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем


Блоки Antec Signature оснащены 135-мм вентилятором с гидродинамическими подшипниками и имеют специальный режим Zero RPM. При работе в этом режиме, вентиляторы блока питания начинают работать лишь при повышении температуры, что делает эту серию еще более комфортной для пользователя.

Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем


Все модели серии оснащены различными системами защиты, а также имеют поддержку технологии OC Link. Эта технология позволяет объединить два блока для удовлетворения потребностей самых мощных игровых ПК. Все модели серии совместимы с процессорами последнего поколения.

Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем


Стоимость Antec Signature Platinum мощностью 1000 Вт составляет 229$ (17 000 руб.), а модель мощностью 1300 Вт оценивается в 269$ (20 000 руб.). Antec Signature Titanium представлена лишь моделью мощностью 1000 Вт и стоит 279$ (21 000 руб.). Все модели будут доступны в продаже в начале мая. На них распространяется десятилетняя гарантия производителя.


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