Antec расширил свой ассортимент блоков питания, представив серию Signature с моделями Platinum и Titanium. Блоки питания Signature ориентированы, в первую очередь, на игровые системы и способны обеспечить максимальную производительность мощным ПК. Различия между Signature Platinum и Titanium, как видно из названия моделей, лишь в сертификации по стандарту 80 PLUS Platinum или Titanium. В остальном эти модели имеют идентичные характеристики.
Главное преимущество этих блоков - наличие модульной кабельной системы, благодаря чему пользователи могут подключать лишь необходимые им кабели, что позволяет избежать проблем с воздушным потоком из-за избыточных кабелей, а также придает эстетичный вид внутренней начинке ПК.
Блоки Antec Signature оснащены 135-мм вентилятором с гидродинамическими подшипниками и имеют специальный режим Zero RPM. При работе в этом режиме, вентиляторы блока питания начинают работать лишь при повышении температуры, что делает эту серию еще более комфортной для пользователя.
Все модели серии оснащены различными системами защиты, а также имеют поддержку технологии OC Link. Эта технология позволяет объединить два блока для удовлетворения потребностей самых мощных игровых ПК. Все модели серии совместимы с процессорами последнего поколения.
Стоимость Antec Signature Platinum мощностью 1000 Вт составляет 229$ (17 000 руб.), а модель мощностью 1300 Вт оценивается в 269$ (20 000 руб.). Antec Signature Titanium представлена лишь моделью мощностью 1000 Вт и стоит 279$ (21 000 руб.). Все модели будут доступны в продаже в начале мая. На них распространяется десятилетняя гарантия производителя.
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