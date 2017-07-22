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GALAX анонсировала гламурную видеокарту GeForce RTX 2070

27 апреля 2020, 14:01




Сегодня компания GALAX представила GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition. Первое что бросается в глаза при виде этой видеокарты - это ее весьма необычный дизайн, скорее всего, больше ориентированный на геймеров женского пола. Корпус карты выполнен в гламурном розовом цвете, а печатная плата в белом. В белый цвет окрашены и разъемы питания.

GALAX анонсировала розовую видеокарту GeForce RTX 2070


Оригинальной RGB-подсветкой оснащены и вентиляторы охлаждения. По умолчанию подсветка также имеет ярко-розовый цвет, но с помощью специального программного обеспечения цветовую гамму можно изменить.

GALAX анонсировала розовую видеокарту GeForce RTX 2070


Что касается технических характеристик, GALAX GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition предназначена для мощных игровых компьютеров, поскольку работает на основе процессора NVIDIA поколения Turing. Тактовая частота графического процессора составляет 1815 МГц, а благодаря режиму 1-Click OC карту можно разогнать до 1830 МГц. Видеокарта имеет 2560 ядер CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6, работающую на тактовой частоте 14 ГГц.

GALAX анонсировала розовую видеокарту GeForce RTX 2070


Для охлаждения на борту есть два 100-мм вентилятора. При малых нагрузках они не функционируют, что спасает от лишнего шума. Новинка оснащена тремя разъемами DisplayPort 1.4 и портом HDMI 2.0b.

GALAX анонсировала розовую видеокарту GeForce RTX 2070


Никакой конкретной даты появления этой модели в продаже производитель не называет. Неизвестна и ориентировочная цена изделия.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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