Сегодня компания GALAX представила GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition. Первое что бросается в глаза при виде этой видеокарты - это ее весьма необычный дизайн, скорее всего, больше ориентированный на геймеров женского пола. Корпус карты выполнен в гламурном розовом цвете, а печатная плата в белом. В белый цвет окрашены и разъемы питания.
Оригинальной RGB-подсветкой оснащены и вентиляторы охлаждения. По умолчанию подсветка также имеет ярко-розовый цвет, но с помощью специального программного обеспечения цветовую гамму можно изменить.
Что касается технических характеристик, GALAX GeForce RTX 2070 Super EX Pink Edition предназначена для мощных игровых компьютеров, поскольку работает на основе процессора NVIDIA поколения Turing. Тактовая частота графического процессора составляет 1815 МГц, а благодаря режиму 1-Click OC карту можно разогнать до 1830 МГц. Видеокарта имеет 2560 ядер CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6, работающую на тактовой частоте 14 ГГц.
Для охлаждения на борту есть два 100-мм вентилятора. При малых нагрузках они не функционируют, что спасает от лишнего шума. Новинка оснащена тремя разъемами DisplayPort 1.4 и портом HDMI 2.0b.
Никакой конкретной даты появления этой модели в продаже производитель не называет. Неизвестна и ориентировочная цена изделия.
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