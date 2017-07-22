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Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил премиальные функции камеры

27 апреля 2020, 14:17




Xiaomi наконец представила свой молодежный смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition В отличие от своего собрата Mi 10 Lite, анонсированного в Европе еще в марте, этот смартфон получил более мощную камеру, дабы не затеряться на высококонкурентном рынке Китая.

Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition


Новинка оснащена 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2340 пикселей, поддержкой HDR+ и пиковой яркостью равной 800 нит. Под капотом чипсет Snapdragon 765G с поддержкой 5G, а также система жидкостного охлаждения. Оперативная память может быть представлена в вариантах на 6 ГБ и 8 ГБ, а встроенная память до 256 ГБ.

Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition


Главное отличие китайского Mi 10 Youth Edition от Международного Mi 10 Lite edition заключается в камере. Молодежная модель имеет квадро камеру с основным 48-мегапиксельным датчиком, телеобъективом с 50-кратным цифровым зумом, 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным гибридным зумом. На борту также 8-мегапиксельный ультра широкоугольный объектив и датчик макросъемки с разрешением 2 мегапикселя. Xiaomi Mi 10 Youth Edition оснащен всеми функциями камеры флагманской серии Mi 10. На борту также добротная 16-мегапиксельная фронтальная камера для качественных селфи.

Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition


Xiaomi Mi 10 Youth Edition имеет толщину всего 7,88 мм, а его вес 192 грамма. Задняя сторона устройства защищена стеклом Corning Gorilla Glass. Емкость аккумулятора составляет 4160 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Смартфон также оснащен 3,5-мм разъемом для наушников, модулем NFC, двухчастотным GPS, Hi-Res Audio и динамиками 0,91 cc.

Xiaomi Mi 10 Youth edition будет стоить:

- 6ГБ + 64ГБ - $296 (22 000 руб.),
- 6ГБ + 128 - $325 (24000 руб.),
- 8ГБ + 128 ГБ - $353 (26 000 руб.),
- 8ГБ + 256ГБ - $395 (29 000 руб.).


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