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Xiaomi выпустила ограниченную партию умных часов с оригинальным дизайном

27 апреля 2020, 14:55




Xiaomi сегодня представила умные часы Color x Keith Haring Special Edition, отличающиеся стильным колоритным дизайном, который подойдет любителям ярких аксессуаров. Новинка выпущена в ограниченном количестве и является результатом сотрудничества Xiaomi с фондом Кита Харинга - культового художника и активиста Нью-Йорка в 80-х годах.

Xiaomi выпустила ограниченную партию умных часов в оригинальным дизайном


Именно произведениями и художественным стилем Харинга пропитан дизайн этих часов. Это касается даже коробки, в которую упакован гаджет. Ремешок устройства также покрыт оригинальным граффити, как и дисплей часов.

Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 420 мАч. Часы поддерживают Bluetooth 5.0, NFC и голосовой помощник Xiaomi. Часы водонепроницаемы и имеют ряд стандартных функций по отслеживании физической активности пользователя. Цена устройства - 126$ (9300 руб.).

Xiaomi выпустила ограниченную партию умных часов в оригинальным дизайном


Стоит отметить, что умные часы были представлены совместно с молодежным смартфоном Xiaomi Mi 10 Youth Edition, получившим премиальные функции камеры. При этом смартфон имеет вполне доступный ценник.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

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