Xiaomi сегодня представила умные часы Color x Keith Haring Special Edition, отличающиеся стильным колоритным дизайном, который подойдет любителям ярких аксессуаров. Новинка выпущена в ограниченном количестве и является результатом сотрудничества Xiaomi с фондом Кита Харинга - культового художника и активиста Нью-Йорка в 80-х годах.
Именно произведениями и художественным стилем Харинга пропитан дизайн этих часов. Это касается даже коробки, в которую упакован гаджет. Ремешок устройства также покрыт оригинальным граффити, как и дисплей часов.
Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 420 мАч. Часы поддерживают Bluetooth 5.0, NFC и голосовой помощник Xiaomi. Часы водонепроницаемы и имеют ряд стандартных функций по отслеживании физической активности пользователя. Цена устройства - 126$ (9300 руб.).
Стоит отметить, что умные часы были представлены совместно с молодежным смартфоном Xiaomi Mi 10 Youth Edition, получившим премиальные функции камеры. При этом смартфон имеет вполне доступный ценник.
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