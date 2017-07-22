Плагин шумоподавления RTX Voice может работать на платах Nvidia Geforce GTX
27 апреля 2020, 15:15
Как выяснили пользователи - посетители форума Guru3D, изучив возможности новой версии плагина RTX Voice от Nvidia, его установка не требует обязательного использования только плат серии Nvidia Geforce RTX. Возможностями плагина могут воспользоваться также и владельцы графических карт серии Geforce GTX, если выполнят некоторые манипуляции для обхода установленного ограничения.
Видеокарты Nvidia серии RTX - это значительно более мощный аппаратный инструмент, и его возможности не ограничиваются только управлением графикой дисплея. С помощью этой карты можно осуществлять вычислительную обработку других прикладных задач, далеко выходящих за рамки игр.
Главной функцией реализации ИИ в серии RTX является механизм DLSS. Это - новая усовершенствованная глубокая нейронная сеть, которая работает на тензорных ядрах, процессорах для работы с ИИ в видеокартах GeForce RTX. Она применяется прежде всего для ускорения частоты смены кадров и одновременного повышения качества графики в играх.
Но преимущества вычислений на базе ИИ можно ощутить и за пределами игровой сферы. В этом случае потребуется плагин RTX Voice, созданный Nvidia как инструмент для удаления фонового шума из аудиопотока при записи или воспроизведении на компьютере.
Смысл применения плагина состоит в том, чтобы заставить видеокарты с поддержкой трассировки (RTX 2000 и RTX Quadro) выполнять анализ звука, получаемого с микрофона. С помощью плагина можно убирать посторонние шумы, оставляя в итоге в потоке только голос.
В результате появилась возможность использовать видеокарту серии RTX для фильтрации нежелательных шумов от аудиогарнитуры, веб-камеры или выделенного микрофона. С ее помощью можно удалить шумы (например, звуки от нажатий на кнопки клавиатуры) при разговоре по Skype, Zoom, Google Chrome, Steam Chat, OBS или Discord. Можно также удалить звуки, идущие от проводимых поблизости строительных работ, дорожного движения или любых других раздражающих фоновых шумов.
До сих пор проблема состояла в том, что пользователи карт других серий не могли воспользоваться новыми функциями. Но оказалось, что RTX Voice может работать не только для карт серии RTX, Этот плагин отлично работает и на старом оборудовании Geforce GTX.
Информация об отключении установленных ограничений можно найти на форуме Guru3D. Там приведена подробная инструкция, как это сделать.
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