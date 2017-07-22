РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Плагин шумоподавления RTX Voice может работать на платах Nvidia Geforce GTX

27 апреля 2020, 15:15


Как выяснили пользователи - посетители форума Guru3D, изучив возможности новой версии плагина RTX Voice от Nvidia, его установка не требует обязательного использования только плат серии Nvidia Geforce RTX. Возможностями плагина могут воспользоваться также и владельцы графических карт серии Geforce GTX, если выполнят некоторые манипуляции для обхода установленного ограничения.

Видеокарты Nvidia серии RTX - это значительно более мощный аппаратный инструмент, и его возможности не ограничиваются только управлением графикой дисплея. С помощью этой карты можно осуществлять вычислительную обработку других прикладных задач, далеко выходящих за рамки игр.

Главной функцией реализации ИИ в серии RTX является механизм DLSS. Это - новая усовершенствованная глубокая нейронная сеть, которая работает на тензорных ядрах, процессорах для работы с ИИ в видеокартах GeForce RTX. Она применяется прежде всего для ускорения частоты смены кадров и одновременного повышения качества графики в играх.


RTX Voice


Но преимущества вычислений на базе ИИ можно ощутить и за пределами игровой сферы. В этом случае потребуется плагин RTX Voice, созданный Nvidia как инструмент для удаления фонового шума из аудиопотока при записи или воспроизведении на компьютере.





Смысл применения плагина состоит в том, чтобы заставить видеокарты с поддержкой трассировки (RTX 2000 и RTX Quadro) выполнять анализ звука, получаемого с микрофона. С помощью плагина можно убирать посторонние шумы, оставляя в итоге в потоке только голос.

В результате появилась возможность использовать видеокарту серии RTX для фильтрации нежелательных шумов от аудиогарнитуры, веб-камеры или выделенного микрофона. С ее помощью можно удалить шумы (например, звуки от нажатий на кнопки клавиатуры) при разговоре по Skype, Zoom, Google Chrome, Steam Chat, OBS или Discord. Можно также удалить звуки, идущие от проводимых поблизости строительных работ, дорожного движения или любых других раздражающих фоновых шумов.

До сих пор проблема состояла в том, что пользователи карт других серий не могли воспользоваться новыми функциями. Но оказалось, что RTX Voice может работать не только для карт серии RTX, Этот плагин отлично работает и на старом оборудовании Geforce GTX.

Информация об отключении установленных ограничений можно найти на форуме Guru3D. Там приведена подробная инструкция, как это сделать.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • GALAX анонсировала гламурную видеокарту GeForce RTX 2070
  • Анонс ASUS GeForce GTX 1650 Phoenix: компактная видеокарта для мини ПК
  • MSI представила самую быструю в мире GeForce RTX 2080 Ti с разогнанной памятью
  • Анонс ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G: компактная и шустрая видеокарта для плат Mini-ITX
  • Colorful представила три новые видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6

    • следующая новость
    Xiaomi запатентовала смартфон с вращающимися камерой и частью дисплея

    предыдущая новость
    Xiaomi выпустила ограниченную партию умных часов с оригинальным дизайном

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 апреля, 2020

    Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса

    27 апреля, 2020

    Xiaomi представила гарнитуру стоимостью $8

    Vivo может выпустить умные часы уже в этом году

    Samsung представила смартфон стоимостью $82

    Датчики MIT, вплетаемые в одежду, помогут контролировать состояние здоровья

    Анонс Kingston KC2500: ёмкий и высокопроизводительный SSD M. 2 NVMe

    HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров

    Huawei запустила в Индии сервис голосовых вызовов через VoWiFi

    Xiaomi представила MIUI 12 с голосовым помощником и сертификацией безопасности TUV Rheinland

    Китайская компания Vivo обошла Samsung по объему поставок смартфонов в Индию

    Xiaomi запатентовала смартфон с вращающимися камерой и частью дисплея

    Плагин шумоподавления RTX Voice может работать на платах Nvidia Geforce GTX

    Xiaomi выпустила ограниченную партию умных часов с оригинальным дизайном

    Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил премиальные функции камеры

    GALAX анонсировала гламурную видеокарту GeForce RTX 2070

    Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем

    Honor 10X официально поменял название на X10

    Анонс Jonsbo TW2 PRO 360: почти бесшумная система жидкостного охлаждения для игровых ПК

    OPPO продала больше всех смартфонов в Китае по итогам первого квартала

    Facebook запустил сервис видеозвонков Messenger Rooms с одновременной поддержкой до 50 вызовов

    ССЫЛКИ