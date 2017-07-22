Сегодня на сайте национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) энтузиасты заметили новый патент от Xiaomi. Патент демонстрирует смартфон с крутящимся модулем камеры, за счет чего он будет выполнять функции как основной, так и фронтальной камеры.
Глядя на патент, можно заметить, что панель дисплея смартфона Xiaomi состоит из двух частей. Нижняя половина намного больше верхней, которая и включает в себя модуль камеры. Верхняя часть смартфона вращается, что позволяет менять положение камеры, делая ее либо селфи-камерой, либо основной. При этом вместе с модулем камеры вращается и часть дисплея, что весьма необычно.
Ранее производители смартфонов уже предлагали концепции вращающихся камер, но тогда они все же имели разделение на основную и селфи-камеру. Новый же патент от Xiaomi предлагает нам совершенно инновационный подход. Механизм скручивания горизонтален, то есть он вращается на своей собственной оси и соединяется шарнирным механизмом внизу.
Патентная заявка, конечно, ни о чем не говорит, поскольку жизнеспособность технологии остается загадкой. Нам же остается ждать и верить в инженерные возможности Xiaomi, которая не раз удивляла своих поклонников новыми продуктами.
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