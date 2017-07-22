Китайская компания Vivo обошла Samsung по объему поставок смартфонов в Индию
27 апреля 2020, 16:10
Китайская компания Vivo Communication Technology, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире и владеющая собственным брендом Vivo, сообщила, что по результатам итогов объема поставок смартфонов в Индию за 1 кв. 2020 года, она обошла южнокорейский бренд Samsung и стала вторым брендом для этой страны по объему поставок смартфонов. Поставки Vivo выросли примерно на 50%. Победа Vivo над Samsung зарегистрирована впервые.
За 1 кв. 2020 года Vivo продала в Индию 6,7 млн шт смартфонов. В это же время продажи Samsung упала на 14%, и компания сумела поставить в Индию 6,3 млн устройств.
Первое место по оптовым продажам смартфонов в Индию по-прежнему занимает китайский бренд Xiaomi. За 1 кв. объем его поставок увеличился на 12% и составил 33,5 млн.шт. На четвертом месте находится компания Realme с 3,9 млн смартфонов. Oppo занимает пятое место с результатом 3,5 млн шт.
Впрочем, отметил аналитик Canalys Мадхумита Чаудхари, высокие продажи в 1 кв. были связаны в основном с тем, что компания постаралась затоварить склад повышенными запасами в преддверии начала соревнований индийской профессиональной Премьер-лиги крикета (IPL).
Однако в конце марта в стране начались мероприятия, связанные с ограничением перемещений граждан из-за пандемии. Это сильно нарушило планы продавца. Соревнования лиги IPL были также отложены из-за ограничений вследствие пандемии, продажи упали. Поэтому сейчас произошло сильное затоваривание склада в офлайн-каналах Vivo. Эксперт высказывает прогноз, что компания Vivo будет стараться изо всех сил быстрой продажи своей продукции, когда ограничения будут сняты.
Отметим также, что смартфоны бренда Vivo продаются также и в России с декабря 2017 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".