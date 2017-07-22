РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Китайская компания Vivo обошла Samsung по объему поставок смартфонов в Индию

27 апреля 2020, 16:10


Китайская компания Vivo Communication Technology, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире и владеющая собственным брендом Vivo, сообщила, что по результатам итогов объема поставок смартфонов в Индию за 1 кв. 2020 года, она обошла южнокорейский бренд Samsung и стала вторым брендом для этой страны по объему поставок смартфонов. Поставки Vivo выросли примерно на 50%. Победа Vivo над Samsung зарегистрирована впервые.

За 1 кв. 2020 года Vivo продала в Индию 6,7 млн шт смартфонов. В это же время продажи Samsung упала на 14%, и компания сумела поставить в Индию 6,3 млн устройств.


Vivo


Первое место по оптовым продажам смартфонов в Индию по-прежнему занимает китайский бренд Xiaomi. За 1 кв. объем его поставок увеличился на 12% и составил 33,5 млн.шт. На четвертом месте находится компания Realme с 3,9 млн смартфонов. Oppo занимает пятое место с результатом 3,5 млн шт.





Впрочем, отметил аналитик Canalys Мадхумита Чаудхари, высокие продажи в 1 кв. были связаны в основном с тем, что компания постаралась затоварить склад повышенными запасами в преддверии начала соревнований индийской профессиональной Премьер-лиги крикета (IPL).

Однако в конце марта в стране начались мероприятия, связанные с ограничением перемещений граждан из-за пандемии. Это сильно нарушило планы продавца. Соревнования лиги IPL были также отложены из-за ограничений вследствие пандемии, продажи упали. Поэтому сейчас произошло сильное затоваривание склада в офлайн-каналах Vivo. Эксперт высказывает прогноз, что компания Vivo будет стараться изо всех сил быстрой продажи своей продукции, когда ограничения будут сняты.

Отметим также, что смартфоны бренда Vivo продаются также и в России с декабря 2017 года.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Xiaomi запатентовала смартфон с вращающейся камерой и частью дисплея
  • Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил премиальные функции камеры
  • Honor 10X официально поменял название на X10
  • OPPO продала больше всех смартфонов в Китае по итогам первого квартала
  • Слухи: Samsung ведет разработку смартфона с выдвигающейся камерой

    • следующая новость
    Xiaomi представила MIUI 12 с голосовым помощником и сертификацией безопасности TUV Rheinland

    предыдущая новость
    Xiaomi запатентовала смартфон с вращающимися камерой и частью дисплея

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 апреля, 2020

    Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса

    27 апреля, 2020

    Xiaomi представила гарнитуру стоимостью $8

    Vivo может выпустить умные часы уже в этом году

    Samsung представила смартфон стоимостью $82

    Датчики MIT, вплетаемые в одежду, помогут контролировать состояние здоровья

    Анонс Kingston KC2500: ёмкий и высокопроизводительный SSD M. 2 NVMe

    HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров

    Huawei запустила в Индии сервис голосовых вызовов через VoWiFi

    Xiaomi представила MIUI 12 с голосовым помощником и сертификацией безопасности TUV Rheinland

    Китайская компания Vivo обошла Samsung по объему поставок смартфонов в Индию

    Xiaomi запатентовала смартфон с вращающимися камерой и частью дисплея

    Плагин шумоподавления RTX Voice может работать на платах Nvidia Geforce GTX

    Xiaomi выпустила ограниченную партию умных часов с оригинальным дизайном

    Молодежный Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил премиальные функции камеры

    GALAX анонсировала гламурную видеокарту GeForce RTX 2070

    Antec представила серию блоков питания для мощных игровых систем

    Honor 10X официально поменял название на X10

    Анонс Jonsbo TW2 PRO 360: почти бесшумная система жидкостного охлаждения для игровых ПК

    OPPO продала больше всех смартфонов в Китае по итогам первого квартала

    Facebook запустил сервис видеозвонков Messenger Rooms с одновременной поддержкой до 50 вызовов

    ССЫЛКИ