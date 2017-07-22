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Xiaomi представила MIUI 12 с голосовым помощником и сертификацией безопасности TUV Rheinland

27 апреля 2020, 18:15




Как и ожидалось, Xiaomi сегодня представила MIUI 12 на мероприятии в Китае. Китайский технологический гигант считает, что "программное обеспечение является душой мобильных телефонов". Учитывая столь трепетное отношение Xiaomi к своей ОС стоит внимательнее рассмотреть новую MIUI 12.

Xiaomi представила MIUI 12


Дизайн и анимация являются основной частью любого пользовательского интерфейса. Таким образом, чтобы усовершенствовать его на MIUI 12, Xiaomi разработала свой собственный фреймворк под названием "MIUI Light Cone Motion Effect Architecture" .

Движок рендеринга этого фреймворка включает в себя реальный свет и тень, расширенное смешивание цветов интерфейса, размытие в реальном времени, идеальное сглаживание закругленных углов, кривизну G2, соответствующую дисплею телефона, кривые и динамические закругленные углы во всем пользовательском интерфейсе. Компания даже сравнила однородность кривых на MIUI 12 с Android 10.

Xiaomi представила MIUI 12


Кроме того, физический движок отвечает за новые улучшенные системные анимации. Продолжительность анимации будет зависеть от сенсорного взаимодействия пользователей. Открытие и закрытие приложений также повлияет на соответствующие значки приложений, стимулируя физическую кривую в трехмерном пространстве. Кроме того, "слоистые динамические значки" будут генерировать обратную связь в режиме реального времени на основе направления и скорости жестов.

Xiaomi представила MIUI 12


Новый стиль анимации помогает в закрытии / открытии приложений в соответствии с темпом пользователя. Можно закрыть приложение даже на "полпути" его открытия.

MIUI 12 полна анимации везде, включая значки в центре управления, приложение батареи, файловый менеджер, приложение заметок, приложение календаря, при удалении приложений и многом другом.

MIUI 12 также демонстрирует новые обои, которые в настоящее время включают в себя планеты, такие как Марс и Земля. Пользователи могут изучить эти две планеты так же, как с помощью Google Earth, и даже могут установить любой желаемый ракурс в качестве живых обоев, а также анимированного стиля AOD (всегда на дисплее).

Xiaomi представила MIUI 12


На MIUI 12 теперь присутствует функция уведомления, когда приложение получает доступ к местоположению, микрофону или камере. Xiaomi не включила его в MIUI 11, но в MIUI 12 компания настроила эту функцию с запросами на отказ или разрешение доступа в режиме реального времени.

Xiaomi даже включила возможность предоставления виртуального удостоверения для приложений, и это удостоверение может быть изменено в любое время пользователями. Таким образом, пользователи не компрометируют свою частную жизнь, делясь своей оригинальной информацией с нежелательными приложениями. Из-за особенностей конфиденциальности MIUI 12 официально является первой операционной системой, которая будет сертифицирована TÜV Rheinland.

Xiaomi представила MIUI 12


MIUI 12 также обеспечивает отличную многозадачность с помощью "глобальных свободных окон". Большинство приложений по-прежнему не поддерживают разделение экрана, особенно игры. Чтобы исправить это, Xiaomi теперь позволяет приложениям переходить в режим picture-in-picture (PiP). Теперь приложения могут перемещаться по различным сценариям использования с поддержкой жестов. Это несколько похоже на обновленную функцию многозадачности на iPadOS.

MIUI 12 теперь оснащена голосовым помощником с функцией ИИ по аналогии с Google Duplex, которая недоступна в Китае. Эта функция теперь получает возможность вызова и будет полезным инструментом для инвалидов.

Xiaomi также представляет новое приложение для здоровья в MIUI 12. Оно может автоматически записывать различную физическую активность пользователя в течение дня. При этом на работу этого приложения будет затрачиваться лишь 1 процент батареи за весь день. Приложение также включает в себя опции для мониторинга сна, записи храпа и разговоров во сне. Что еще более важно, компания гарантирует, что данные, собранные приложением Health, будут храниться локально и не будут загружены в облако.

Xiaomi представила MIUI 12


Отмечая 10-летний юбилей MIUI, Xiaomi также повторно выпускает классические темы из предыдущих поколений в высоком качестве, в дополнение к новым темам и разделу AOD для 1000+ сторонних анимированных стилей AOD. Последняя функция уже доступна для устройств, использующих китайскую версию прошивки MIUI 11.

Xiaomi представила MIUI 12


Полный список устройств, имеющих право на обновление MIUI 12:

-Xiaomi Mi 10
-Xiaomi Mi 10 Pro
-Xiaomi Mi 10 Youth Edition
-Xiaomi Mi 9 Pro 5G
-Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
-Xiaomi Mi 9
-Redmi K30 Pro Zoom Edition
-Redmi K30 Pro
-Redmi K30 5G
-Redmi K30
-Redmi K20 Pro Premium Edition
-Redmi K20 Pro
-Redmi K20
-Xiaomi Mi Mix 3
-Xiaomi Mi Mix 2S
-Xiaomi Mi CC9 Pro
-Xiaomi Mi CC9
-Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
-Xiaomi Mi 9 SE
-Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
-Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
-Xiaomi Mi 8
-Redmi Note 8 Pro
-Redmi Note 7 Pro
-Redmi Note 7
-Xiaomi Mi CC9e
-Xiaomi Mi Note 3
-Xiaomi Mi Max 3
-Xiaomi Mi 8 Youth Edition
-Xiaomi Mi 8 SE
-Xiaomi Mi Mix 2
-Xiaomi Mi 6X
-Redmi Note 8
-Redmi 8
-Redmi 8A
-Redmi 7
-Redmi 7A
-Redmi 6 Pro
-Redmi 6
-Redmi 6A
-Redmi Note 5
-Redmi S2


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