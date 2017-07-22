Huawei запустила в Индии сервис голосовых вызовов через VoWiFi
27 апреля 2020, 18:35
Возможность совершать звонки без подключения к сотовой сети больше не является недоступной экзотикой для Индии. Это стало возможным благодаря компании Huawei.
Как стало известно, китайский производитель запустил поддержку передачи голоса по Wi-Fi (VoWiFi) для смартфонов своего бренда. Новая услуга получила название Wi-Fi Calling.
Она позволяет осуществлять голосовой или видеовызов на другие смартфоны, поддерживающуие эту технологию, через канал VoWiFi при наличии доступа контактирующих абонентов к Wi-Fi точкам доступа. Услуга звонка через VoWiFi доступна даже в салоне самолета в режиме полета, когда сотовая сеть недоступна, но есть доступ к сети Wi-Fi.
Новое решение Huawei VoWiFi выстроено на стандартах, ее поддержка осуществляется через сети IMS. Голосовой трафик передается через точки доступа Wi-Fi. Аналогичным образом осуществляется и передача голосовых и видеосигналов высокой четкости.