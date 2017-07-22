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Huawei запустила в Индии сервис голосовых вызовов через VoWiFi

27 апреля 2020, 18:35


Возможность совершать звонки без подключения к сотовой сети больше не является недоступной экзотикой для Индии. Это стало возможным благодаря компании Huawei.

Как стало известно, китайский производитель запустил поддержку передачи голоса по Wi-Fi (VoWiFi) для смартфонов своего бренда. Новая услуга получила название Wi-Fi Calling.


Huawei VoWiFi


Она позволяет осуществлять голосовой или видеовызов на другие смартфоны, поддерживающуие эту технологию, через канал VoWiFi при наличии доступа контактирующих абонентов к Wi-Fi точкам доступа. Услуга звонка через VoWiFi доступна даже в салоне самолета в режиме полета, когда сотовая сеть недоступна, но есть доступ к сети Wi-Fi.

Новое решение Huawei VoWiFi выстроено на стандартах, ее поддержка осуществляется через сети IMS. Голосовой трафик передается через точки доступа Wi-Fi. Аналогичным образом осуществляется и передача голосовых и видеосигналов высокой четкости.





Решение Huawei VoWiFi охватывает все сопутствующие технологии сотовой связи: радиодоступ, базовую сеть и средства обслуживания телеком-сетей.

Новая услуга VoWiFi обещает принести большую пользу рынку. Это касается в первую очередь регионов, где абоненты часто испытывают проблемы с доступу к радио-сетям - дома или на работе.

Поддержка VoWiFi должна способствовать росту бизнеса операторов. Они получают в свое распоряжение новый бизнес, смогут гарантировать пользователям голосовую доступность вне места нахождения.

Услуга также предусматривает бесшовную передачу трафика между каналами VoLTE и VoWiFi.



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