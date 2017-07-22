"Дочка" Samsung - компания HARMAN - сегодня представила в России первую линейку гарнитур и акустических систем, разработанную специально для геймеров и киберспортсменов - JBL Quantum. Эти гаджеты позволят геймерам полностью погрузиться в мир любимой игры, вычислить врагов по звукам шагов, и получить преимущество в игровых баталиях.
В серию JBL Quantum вошли семь моделей гарнитур, начиная от доступных моделей и заканчивая профессиональными решениями с подключением без проводов или по USB-C, а также одна настольная акустическая система. Модели линейки различаются форматами подключения: от 3,5-мм классического штекера и PC-сплиттера до 2.4GHz, Bluetooth 5.0 и USB.
Если говорить о моделях в частности, то JBL Quantum 300, 400, 600 и 800 поддерживают звуковую технологию JBL Quantum SURROUND в основу которой легло фирменное ПО JBL Quantum ENGINE для ПК. Это приложение позволяет настроить звук сугубо индивидуально под запросы пользователя, украсив игровой мир таинством качественного звучания.
Флагман серии JBL Quantum One в первую очередь предназначен профессиональным киберспортсменам и оснащен проприетарной технологией JBL QuantumSPHERE 360. Эта система создает эффект присутствия за счет наличия встроенных датчиков положения головы и собственных алгоритмов. Для максимальной концентрации на игровом процессе старшие модели 800 и ONE оборудованы системой активного шумоподавления.
Гарнитуры серии JBL Quantum совместимы со всеми современными игровыми платформами и гарантируют бесшовное подключение к ПК, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, мобильным телефонам и устройствам виртуальной реальности. Все модели линейки оснащены передовыми микрофонами с технологией эхоподавления. Старшие модели имеют кнопку быстрого доступа к голосовым чатам, что является крайне важным для профессиональных киберспортсменов.
Дополняет серию гарнитур настольная акустическая система JBL Quantum DUO, заряженная легендарным объемным звуком JBL с поддержкой Dolby Digital. Точность обработки и воспроизведения сигнала позволит легко определить направление огня, услышать подкрадывающихся сзади соперников и прочувствовать масштаб взрывных баталий с помощью QuantumSOUND Signature. Эта акустическая система также совместима со всеми возможными игровыми платформами.
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