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HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров

27 апреля 2020, 19:14




"Дочка" Samsung - компания HARMAN - сегодня представила в России первую линейку гарнитур и акустических систем, разработанную специально для геймеров и киберспортсменов - JBL Quantum. Эти гаджеты позволят геймерам полностью погрузиться в мир любимой игры, вычислить врагов по звукам шагов, и получить преимущество в игровых баталиях.

HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров


В серию JBL Quantum вошли семь моделей гарнитур, начиная от доступных моделей и заканчивая профессиональными решениями с подключением без проводов или по USB-C, а также одна настольная акустическая система. Модели линейки различаются форматами подключения: от 3,5-мм классического штекера и PC-сплиттера до 2.4GHz, Bluetooth 5.0 и USB.

HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров


Если говорить о моделях в частности, то JBL Quantum 300, 400, 600 и 800 поддерживают звуковую технологию JBL Quantum SURROUND в основу которой легло фирменное ПО JBL Quantum ENGINE для ПК. Это приложение позволяет настроить звук сугубо индивидуально под запросы пользователя, украсив игровой мир таинством качественного звучания.

HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров


Флагман серии JBL Quantum One в первую очередь предназначен профессиональным киберспортсменам и оснащен проприетарной технологией JBL QuantumSPHERE 360. Эта система создает эффект присутствия за счет наличия встроенных датчиков положения головы и собственных алгоритмов. Для максимальной концентрации на игровом процессе старшие модели 800 и ONE оборудованы системой активного шумоподавления.

HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров


Гарнитуры серии JBL Quantum совместимы со всеми современными игровыми платформами и гарантируют бесшовное подключение к ПК, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, мобильным телефонам и устройствам виртуальной реальности. Все модели линейки оснащены передовыми микрофонами с технологией эхоподавления. Старшие модели имеют кнопку быстрого доступа к голосовым чатам, что является крайне важным для профессиональных киберспортсменов.

HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров


Дополняет серию гарнитур настольная акустическая система JBL Quantum DUO, заряженная легендарным объемным звуком JBL с поддержкой Dolby Digital. Точность обработки и воспроизведения сигнала позволит легко определить направление огня, услышать подкрадывающихся сзади соперников и прочувствовать масштаб взрывных баталий с помощью QuantumSOUND Signature. Эта акустическая система также совместима со всеми возможными игровыми платформами.

HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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