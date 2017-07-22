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Анонс Kingston KC2500: ёмкий и высокопроизводительный SSD M. 2 NVMe

27 апреля 2020, 19:42


Kingston Digital сегодня представила следующее поколение накопителей M. 2 NVMe PCIe для настольных компьютеров, рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем - Kingston KC2500. Новинка способна обеспечить высокую производительность благодаря интерфейсу Gen 3.0 x 4 и 96-слойной памяти 3D TLC NAND. Скорость чтения и записи у этой модели составляет до 3500 МБ/с и 2900 МБ/с соответственно. Её ресурс достигает 1.2 PBW, а производительность в операциях с произвольным доступом составляет до 375 000 / 300 000 IOPS.

Анонс Kingston KC2500


Накопитель доступен в емкостях до 2 ТБ, которые умещаются в достаточно компактном форм-факторе. Kingston KC2500 поддерживает полный набор средств безопасности для сквозной защиты данных с использованием 256-разрядного аппаратного шифрования AES-XTS. Это позволяет использовать независимых поставщиков программного обеспечения, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и другие. KC2500 имеет встроенную поддержку Microsoft eDrive, спецификацию хранилища безопасности для использования с BitLocker.

Как подчеркивает производитель, KC2500 устанавливает новую планку для высокопроизводительного использования клиентских ПК. Компактный форм-фактор M. 2 и широкий диапазон параметров безопасности и шифрования обеспечивают большую гибкость для организаций, которые хотят обновить свои текущие системы, или для опытных пользователей, желающих обновить свою текущую систему с лучшими характеристиками, что сегодня могут предложить твердотельные накопители NVMe PCIe.



Рабочая температура этих накопителей от 0 до 85 градусов. Размеры - 80 мм x 22 мм x 3,5 мм, а вес в зависимости от емкости варьируется от 8 до 11 грамм. Kingston KC2500 в настоящее время доступен в емкостях 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Производитель обещает техническую поддержку продукта и пятилетнюю гарантию.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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