Датчики MIT, вплетаемые в одежду, помогут контролировать состояние здоровья
27 апреля 2020, 19:53
Исследователи из MIT разработали новый способ интеграции электронных датчиков в эластичную ткань. Новизна предложенного ими решения состоит в том, что теперь можно вплетать датчик прямо в ткань, например, рубашки, свитера или другого предметы одежды, использовать для контроля показаний жизнедеятельности человека. Среди оцениваемых параметров могут быть температура тела, частота дыхания, пульс и другие показания.
Одежда с «вживленными» датчиками пригодна для стирки в стиральной машине. Датчики имеют гибкую форму, которая может быть адаптирована к форме тела человека при носке одежды.
Новый тип датчиков, отмечают разработчики, удобно использовать для наблюдения за больными дома или в стационарах или больницах. Достаточно надеть такую одежду, снабженную датчиками, и данные будут автоматически считываться и собираться для последующего изучения. Подобная одежда может применяться и для наблюдения за спортсменами или космонавтами.
Исследователи Массачусетского технологического института утверждают, что их изобретение не ограничивает тип устанавливаемых датчиков. Это могут быть любые электронные компоненты или заказная электроника. Такая одежда может быть отнесена к классу повседневной, ее удобно носить каждый день.
Технически датчики представляют собой тонкие длинные ленты. Электроника впаяна внутрь них, сверху она покрыта эпоксидной смолой. После изготовления элементов, датчики вплетаются в ткань. Внутри лент проделываются тонкие отверстия, через которые сенсоры получают доступ к коже для снятия показаний.
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