Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Core. Эта модель - обновленная версия смартфона, выпущенного еще в 2018 году. Несмотря на прошедшие два года, новый Galaxy J2 Core недалеко ушел в техническом плане от своего предшественника. Перемены в основном коснулись памяти устройства.
Samsung Galaxy J2 Core оснащен 5-дюймовым PLS TFT LCD-дисплеем с разрешением 540 x 960 пикселей. Дисплей сохраняет соотношение сторон 16:9 и имеет большие обрамления по верхнему и нижнему краям.
Под капотом чипсет Exynos 7570 с процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц в паре с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить до 256 ГБ за счет карты microSD.
Тыльная камера представлена всего лишь одним 8-мегапиксельным датчиком с поддержкой автофокуса и возможностью снимать full HD-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Для селфи есть 5-мегапиксельная фронтальная камера.
Одним из важных аспектов этого телефона является то, что он работает на Android Go Edition. Операционная система и приложения оптимизированы для работы на низком уровне аппаратного обеспечения. Android Go также оснащена умным менеджером, который дает пользователям возможность перемещать приложения и содержимое на карту microSD.
Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч. Этого вполне хватает, чтобы серфить интернет 14 часов на одном заряде батареи. На борту два слота SIM и выделенный слот для SD-карты. Что касается цен, то Samsung Galaxy J2 Core (2020) оценивается в $82 (6000 руб.). Он доступен в золотом, синем и черном цветах.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".