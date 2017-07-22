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Vivo может выпустить умные часы уже в этом году

27 апреля 2020, 21:43


В последние пару месяцев сразу несколько крупных китайских производителей смартфонов анонсировали свои собственные умные часы. Xiaomi уже имеет Mi Watch и Xiaomi Watch COLOR, которые были представлены в последнем квартале 2019 года. OPPO последовал их примеру в прошлом месяце со своими часами OPPO . Realme также подтвердил, что его смарт-часы появятся в ближайшем будущем. Теперь, судя по всему, очередь дошла до Vivo, которая также может представить собственные умные часы уже в этом году.

Vivo может выпустить умные часы уже в этом году


На самом деле, Vivo впервые рассказала, что планирует выпуск умных часов почти год назад. Однако компания не уточнила, когда следует ожидать их появления на рынке. По данным некоторых китайских источников, Vivo уже начала разработку своих первых умных часов. К сожалению, нет никаких подробностей об особенностях часов или их конструкции. Тем не менее, есть надежда, что в скором времени они появятся. Можно даже ожидать появления умных часов Vivo уже в этом году.



Остается надеяться, что Vivo не выпустит очередной клон Apple Watch, а создаст действительно уникальный продукт, как по дизайну, так и по технической составляющей. Также есть сведения, что Vivo планирует выпуск умных наушников и AR-очков.


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