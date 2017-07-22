Xiaomi сегодня представила несколько продуктов. В их числе и две модели Bluetooth-наушников. Это модели Line Free Bluetooth Headphones и Mi Bluetooth Headset Youth Edition.
Первая модельимеет дизайн шейного ремня с магнитными наушниками. Эти уши имеют задержку всего 80 мс, благодаря адаптивной технологии aptX компании Qualcomm. На борту маломощный аудио чипсет QCC5125 с технологией DSP+cVC для кристально чистого воспроизведения звука и вызовов.
Модель Line Free Bluetooth Headphones заряжается через порт USB Type-C и может работать девять часов на одном заряде аккумулятора. Примечательно, что всего 10 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы. Имеется встроенный пульт дистанционного управления с кнопками для управления громкостью и воспроизведения музыки. Гарнитура также имеет поддержку голосовых помощников XiaoAI, Siri и Google Assistant. Цена устройства $28 (2000 руб.).
Что касается, Mi Bluetooth Headset Youth Edition, то это гарнитура для одного уха, которая в основном предназначена для звонков. Дизайн напоминает Mi Bluetooth Headset Basic, который были выпущены несколько лет назад.
Гарнитура весит 6,5 грамм, подключается через Bluetooth 5.0 и имеет кнопки для регулировки громкости и управления музыкой. Пользователь также может использовать кнопки для переключения композиций, отклонения или приема вызовов, повторного набора номеров и для трехстороннего вызова. Гарнитура оснащена технологией DSP для уменьшения шума и также уменьшает взаимодействие сети 4G.
Mi Bluetooth Headset Youth Edition имеет прочное нанопокрытие. Гарнитура продежится на батарее 4 часа во время звонка, а в режиме ожидания около 80 часов. Устройство может быть сопряжено с двумя устройствами одновременно и имеет диапазон Bluetooth 10 метров. Цена гаджета $8 (600 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".