Google анонсировала новые беспроводные наушники Google Pixel Buds еще в октябре прошлого года и обещала, что они поступят в продажу весной 2020. Весна 2020 наступила, а Google свое обещание выполнила, несмотря на то, что эта весна стала для всего мира сущим кошмаром. Первые продажи уже стартовали в США, а в скором времени наушники должны разойтись по миру со скоростью коронавируса.
Google Pixel Buds оснащены специально разработанными 12-миллиметровыми драйверами с встроенными датчиками, которые автоматически обнаруживают, когда пользователь говорит. На борту также микрофоны с шумоподавлением.
Наушники имеют уникальную форму, которая обеспечивает их надежную посадку в ухо пользователя и полностью герметизирует его, препятствуя проникновению посторонних звуков. Google Pixel Buds адаптируют звук под обстановку окружающей среды - иными словам наушники автоматически регулируют громкость в зависимости от шума окружающей обстановки.
Эти наушники водостойки, оснащены Google Assistant, а время их автономной работы составляет 5 часов без зарядного чехла и 24 часа с полностью заряженным чехлом.
Первая партия Google Pixel Buds уже доступна в США за цену в $179 (13 000 руб.).
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