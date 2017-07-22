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Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса

28 апреля 2020, 00:08




Google анонсировала новые беспроводные наушники Google Pixel Buds еще в октябре прошлого года и обещала, что они поступят в продажу весной 2020. Весна 2020 наступила, а Google свое обещание выполнила, несмотря на то, что эта весна стала для всего мира сущим кошмаром. Первые продажи уже стартовали в США, а в скором времени наушники должны разойтись по миру со скоростью коронавируса.

Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса


Google Pixel Buds оснащены специально разработанными 12-миллиметровыми драйверами с встроенными датчиками, которые автоматически обнаруживают, когда пользователь говорит. На борту также микрофоны с шумоподавлением.

Наушники имеют уникальную форму, которая обеспечивает их надежную посадку в ухо пользователя и полностью герметизирует его, препятствуя проникновению посторонних звуков. Google Pixel Buds адаптируют звук под обстановку окружающей среды - иными словам наушники автоматически регулируют громкость в зависимости от шума окружающей обстановки.

Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса


Эти наушники водостойки, оснащены Google Assistant, а время их автономной работы составляет 5 часов без зарядного чехла и 24 часа с полностью заряженным чехлом.
Первая партия Google Pixel Buds уже доступна в США за цену в $179 (13 000 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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