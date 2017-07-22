Sony Xperia L4 появилась в Европе по цене 199 евро
28 апреля 2020, 09:03
Два месяца назад Sony представила новый смартфон из серии Xperia, получивший обозначение Sony Xperia L4. Модель предназначалась для развлечений, а также для просмотра контента и игр. На это указывали ее пропорции и габариты: широкий 6,2-дюймовый дисплей (720x1680) с пропорциями экрана 21:9, поддержка функции показа нескольких окон и одновременной работы с несколькими приложениями, а также многое другое.
Устройство выстроено на базе процессора MediaTek Helio P22. Но своим внешним обводам оно многим напоминает модные смартфоны из прошлого года с вытянутым экраном. Впрочем, тройная камера и боковой сканер отпечатков пальцев нужны всегда, поэтому модель вполне современна.
В компании Sony, видимо, посчитали, что вытянутый дисплей более удобен для просмотра фильмов и одновременного использования двух или более приложений. В прошлом году этот формат не сыграл так ярко, как рассчитывалось, когда он запускался на флагманах. Поэтому появился смысл «можем повторить и проверить, не изменились ли вкусы покупателей в этом году». Принимая во внимание, что долгое «заточение» в четырех стенах в связи с пандемией из-за коронавируса вполне могла приучить пользователей к длительному просмотру фильмов с мобильных устройств, определенный смысл в выбранной подходе просматривается.
Объемы внутренней и оперативной памяти выбраны несколько странно, но тоже не вызывают опасений: 3 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней, с возможностью расширения до 512 Гбайт путем установки карты MicroSD.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Задний блок камер представлен тремя сенсорами: (основная 13 Мп, сверхширокая 5 Мп, 2-мегапиксельный датчик глубины). Ёмкость аккумулятора вполне приемлемая (3580 мАч), есть поддержка быстрой зарядки. По некоторым причинам новый аппарат работает под управлением Android 9 Pie.
Sony Xperia L4 была анонсирована в феврале, поэтому наконец-то новые смартфоны начинают поступать в продажу. Первые поставки сделаны в Европу, где смартфон можно приобрести по рекомендованной розничной цене 199 евро. Модель будет предлагаться в черном или синем цвете.
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