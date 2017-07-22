Micron представила движок хранения данных с открытым исходным кодом
28 апреля 2020, 11:33
Micron Technology анонсировала первый движок хранения данных с открытым исходным кодом (HSE), разработанный специально для твердотельных накопителей (SSD) и памяти класса хранения (SCM). Устаревшие системы хранения данных, появившиеся в эпоху жестких дисков (HDD), не смогли архитектурно обеспечить повышенную производительность и уменьшенную задержку энергонезависимых носителей следующего поколения.
HSE, первоначально разработанный компанией Micron и теперь доступный сообществу разработчиков с открытым исходным кодом, идеально подходит для разработчиков, использующих инфраструктуру all-flash, которым требуются преимущества программного обеспечения с открытым исходным кодом, включая возможность настройки или улучшения кода для их уникальных сценариев использования.
Помимо повышения производительности и долговечности HSE снижает задержку, особенно для крупномасштабных наборов данных, за счет интеллектуального размещения данных. HSE повышает пропускную способность отдельных приложений для хранения данных до шести раз, уменьшает задержку в 11 раз и повышает износостойкость SSD в семь раз.
HSE также может использовать преимущества нескольких классов памяти одновременно, таких как технологии flash и 3D XPoint. Когда Micron X100 NVMe SSD, самый быстрый SSD в мире, добавляется к набору из четырех твердотельных накопителей Micron 5210 QLC SSD, пропускная способность более чем удваивается, а скорость чтения увеличивается почти в четыре раза.
Платформа предназначена для расширения до новых интерфейсов и новых устройств хранения данных, что позволяет использовать ее с широким спектром приложений и решений, включая базы данных, интернет вещей (IoT), 5G, искусственный интеллект (ИИ), высокопроизводительные вычисления (HPC) и объектное хранилище.
Также движок способен обеспечить дополнительную производительность для программно-определяемых хранилищ, таких как Red Hat Ceph Storage и Scality RING, что обеспечивает облачные нативные приложения через контейнерные платформы, такие как Red Hat OpenShift, а также многоуровневую. HSE поставляется в виде встраиваемой базы данных ключ-значение. Micron будет поддерживать репозиторий кода на GitHub.
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