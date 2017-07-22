Первые городские самоуправляемые такси появились на улицах Шанхая
28 апреля 2020, 11:51
Автомоторная компания AutoX, содержащая парк самоуправляемых такси, и подразделение Alibaba Group Amap, создавшее собственную мобильную платформу для сбора данных и поддержки услуг городского такси, запустили в Шанхае принципиально новый сервис AutoX RoboTaxi. Речь идет об услуге проката самоуправляемых автомобилей в формате городского такси.
Уже состоялись первые поездки граждан на этих самоуправляемых автомобилях. Жители города были заранее предупреждены, что им предстоит принять участие в эксперименте. От них было получено согласие. Поэтому в эксперименте участвуют только граждане, согласившиеся на экспериментальные поездки в рамках эксперимента.
Механизм заказа такси очень простой. Клиент, собирающийся совершить поездку, сначала подключается через приложение со своего смартфона к платформе Amap и проверяет наличие свободного транспортного средства в районе своего местонахождения. После этого клиент может выбрать один из вариантов - традиционное такси с водителем или RoboTaxi, то есть новый вид городского транспорта - самоуправляемое такси.
Согласно планам, AutoX и Amap собираются запустить по городу 100 машин RoboTaxi и отработать их эксплуатацию в Шанхае на дорогах общего пользования.
Для поддержки сервиса компания AutoX выстроила в Шанхае большой Центр обработки данных. Это - крупнейший в своем роде Центр обработки данных в Китае и крупнейший операционный центр для поддержки роботизированных такси в Азии. Площадь центра составляет 7400 кв.м. там собираются и хранятся данные, полученные в ходе эксплуатации автопарка. Применяются также облачные компьютеры, которые выполняют виртуальные тесты.
Согласно отчету «Market Research Future», отрасль, связанная с развитием глобальной сети автономных транспортных средств, привлекла в последние годы инвестиции на миллиарды долларов. Согласно прогнозу, глобальный рынок автономных транспортных средств вырастет до 65,3 млрд долл. к 2027 году.