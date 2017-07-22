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DJI Mavic Air 2 получил новую камеру и большее время полета

28 апреля 2020, 12:33




DJI за годы своего присутствия на рынке стала ведущим игроком индустрии коммерческих беспилотников. Компания анонсировала очередную модель квадрокоптера DJI Mavic Air 2, которая сочетает отличные технические характеристики с компактным форм-фактором.

Новый квадрокоптер DJI Mavic Air 2


В первую очередь стоит отметить, что новинка получила новую 48-мегапиксельную камеру, которая умеет снимать в 4K и 8K Hyperlapses, а также делать действительно качественные фотоснимки.

Новый квадрокоптер DJI Mavic Air 2


DJI Mavic Air 2 весит 570 грамм, что несколько больше, чем вес предшественника, но причина кроется в батарее, которая имеет емкость 3500 мАч. Теперь время в полете выросло до 34 минут, а скорость достигает 68,4 км/ч. Максимальная скорость спуска у этой модели достигает 5 м/с.

Кроме того, Mavic Air 2 поддерживает OcuSync 2.0 - функцию от Mavic Pro, которая позволяет использовать очки DJI. Новый пульт дистанционного управления имеет эргономичный дизайн для более удобного захвата и может похвастаться впечатляюще длительным временем автономной работы равным 240 минутам. Новый зажим позволяет быстро и легко подключать смартфоны, а встроенные антенны значительно улучшают управление коптером.
Новый квадрокоптер DJI Mavic Air 2


Mavic Air 2 стоит $799 (60 000 руб.), а полный набор с тремя батареями, набором фильтров ND, шестью парами сменных винтов, адаптером батареи для питания, сумкой на плече и многим другим обойдется в $988 (74 000 руб.).


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