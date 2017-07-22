РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TSMC запускает исследования по созданию технологий для 2 нм техпроцесса

28 апреля 2020, 12:55


В распоряжение DigiTimes попал отчет с материалами о начале исследовательских работ и НИОКР внутри тайваньской компании TSMC по созданию технологического процесса по выпуску полупроводниковых изделий с техническими нормами 2 нм.


TSMC


На сегодняшний день компания TSMC является ведущим производителем полупроводников в мире. Новая информация позволяет сделать вывод, что компания не собирается отсиживаться на достигнутом. В настоящее время на наиболее передовой среди освоенных TSMC для массового внедрения технологический процесс с нормами 7 нм и их производных приходится уже 30% ее портфеля заказов, видимо, в компании считают, что пора двигаться дальше.

Известно, что движение уже началось. В настоящее время ведутся подготовительные работы по запуску литографического процесса для производства микросхем по нормам 5 нм. Ожидается, что уже во 2 кв. этого года стартует перевод производства на стадию HVM (High Volume Manufacturing, крупномасштабный массовый выпуск).





В то же время о планах развития технологий для выпуска изделий по нормам 2 нм до сих пор было известно совсем мало.

Имеются оценки, что переход на нормы 5 нм позволит повысить плотность размещения транзисторов на 84-87% по сравнению с текущим 7 нм процессом. Дальнейшие планы - переход на 3 нм. В TSMC ожидают, что эти нормы выйдут на режим массового производства уже в 2022 году.

Интересно, что TSMC планирует также развивать технологию FinFET в рамках развития технологических норм 3 нм. Это будет делаться в рамках проекта по созданию новой фирменной технологии производства под названием GAAFET (полевой транзистор с полевым затвором).

TSMC уже объявила, что планирует развернуть FinFET при производстве чипов по нормам 5 нм. Многие отраслевые аналитики и специалисты посчитали такое решение чрезвычайно трудным для реализации из-за необходимости применения экзотических материалов и конструкций транзисторов, чем то, на что рассчитывают разработчики TSMC. Однако вендор продолжает вести исследования и рассчитывает на успех.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel прекращает производство процессоров линейки Kaby Lake-U Refresh выпуска 2017 года
  • Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X обошел Intel Core i7-7700K в тестах Geekbench
  • Новейший десктопный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в сети
  • AMD представила десктопные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X третьего поколения
  • TSMC раскрыла детали разработки экспериментального 3 нм техпроцесса

    • следующая новость
    Продажи смартфонов в мире сократятся на 15 процентов из-за эпидемии коронавируса

    предыдущая новость
    DJI Mavic Air 2 получил новую камеру и большее время полета

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 апреля, 2020

    MediaTek представит новые чипсеты 7 мая

    Xiaomi запускает проект разработки следующего поколения интерфейса MIUI 13

    Анонс be quiet! Pure Rock 2: мощный и бесшумный процессорный кулер

    Qualcomm разработала технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+ для устройств с Snapdragon 765

    Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетом Exynos 992

    HP объявила о выпуске бюджетного трансформера Pavilion x360 14

    Продажи смартфонов в мире сократятся на 15 процентов из-за эпидемии коронавируса

    TSMC запускает исследования по созданию технологий для 2 нм техпроцесса

    DJI Mavic Air 2 получил новую камеру и большее время полета

    Первые городские самоуправляемые такси появились на улицах Шанхая

    Micron представила движок хранения данных с открытым исходным кодом

    Sony Xperia L4 появился в Европе по цене 199 евро

    Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса

    27 апреля, 2020

    Xiaomi представила гарнитуру стоимостью $8

    Vivo может выпустить умные часы уже в этом году

    Samsung представила смартфон стоимостью $82

    Датчики MIT, вплетаемые в одежду, помогут контролировать состояние здоровья

    Анонс Kingston KC2500: ёмкий и высокопроизводительный SSD M. 2 NVMe

    HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров

    Huawei запустила в Индии сервис голосовых вызовов через VoWiFi

    ССЫЛКИ