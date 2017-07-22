TSMC запускает исследования по созданию технологий для 2 нм техпроцесса
28 апреля 2020, 12:55
В распоряжение DigiTimes попал отчет с материалами о начале исследовательских работ и НИОКР внутри тайваньской компании TSMC по созданию технологического процесса по выпуску полупроводниковых изделий с техническими нормами 2 нм.
На сегодняшний день компания TSMC является ведущим производителем полупроводников в мире. Новая информация позволяет сделать вывод, что компания не собирается отсиживаться на достигнутом. В настоящее время на наиболее передовой среди освоенных TSMC для массового внедрения технологический процесс с нормами 7 нм и их производных приходится уже 30% ее портфеля заказов, видимо, в компании считают, что пора двигаться дальше.
Известно, что движение уже началось. В настоящее время ведутся подготовительные работы по запуску литографического процесса для производства микросхем по нормам 5 нм. Ожидается, что уже во 2 кв. этого года стартует перевод производства на стадию HVM (High Volume Manufacturing, крупномасштабный массовый выпуск).
В то же время о планах развития технологий для выпуска изделий по нормам 2 нм до сих пор было известно совсем мало.
Имеются оценки, что переход на нормы 5 нм позволит повысить плотность размещения транзисторов на 84-87% по сравнению с текущим 7 нм процессом. Дальнейшие планы - переход на 3 нм. В TSMC ожидают, что эти нормы выйдут на режим массового производства уже в 2022 году.
Интересно, что TSMC планирует также развивать технологию FinFET в рамках развития технологических норм 3 нм. Это будет делаться в рамках проекта по созданию новой фирменной технологии производства под названием GAAFET (полевой транзистор с полевым затвором).
TSMC уже объявила, что планирует развернуть FinFET при производстве чипов по нормам 5 нм. Многие отраслевые аналитики и специалисты посчитали такое решение чрезвычайно трудным для реализации из-за необходимости применения экзотических материалов и конструкций транзисторов, чем то, на что рассчитывают разработчики TSMC. Однако вендор продолжает вести исследования и рассчитывает на успех.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".