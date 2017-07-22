Продажи смартфонов в мире сократятся на 15 процентов из-за эпидемии коронавируса
28 апреля 2020, 13:29
Предполагалось, что пандемия COVID-19 окажет минимальное воздействие на производство и продажи смартфонов, но поскольку вирус продолжает оказывать разрушающее влияние на экономики государств, прогнозы меняются. Аналитики DigiTimes опубликовали отчет, в котором говорится, что в этом году поставки смартфонов сократятся на 15% до 1,15 миллиарда единиц.
Спад поставок, как ожидается, ударит по брендам смартфонов с большим присутствием в Соединенных Штатах и Европе, которые ввели строгие карантинные меры и, вероятно, испытают экономический спад в этом году. Производители, ориентированные на премиальный сегмент, также, как ожидается, столкнутся с дополнительным давлением, поскольку покупатели начинают жить в условиях жесткой экономии. Теперь покупка нового смартфона - это самое последнее, на что рядовой гражданин готов потратить свои средства.
Стоит отметить, что многие производители смартфонов уже начали принимать меры, направленные на снижение собственных издержек. Так, OnePlus, который производит только премиальные телефоны, недавно уволил некоторых своих сотрудников в Европе.
Технологический гигант Apple уже снизил свои внутренние цели. DigiTimes сообщает, что Apple, возможно, уже снизила заказы на производство iPhone 11, который является самой продаваемой моделью iPhone в мире.
Сообщается также, что Samsung понизила свои внутренние прогнозы отгрузки смартфонов на этот год. Низкие продажи серии Galaxy S20 являются одной из основных причин таких прогнозов. Если ситуация не улучшится, есть предположения, что серия может стать самой худшей линейкой Galaxy S за многие годы. Выручка компании также существенно пострадает.
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