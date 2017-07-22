РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

HP объявила о выпуске бюджетного трансформера Pavilion x360 14

28 апреля 2020, 14:35



HP объявила о выпуске бюджетного ноутбука-трансформера Pavilion x360 14, представляющего собой глубокое обновление базовой одноименной модели Pavilion x360, как внутри, так и снаружи. В новом устройстве появились свежие процессоры Intel, а рекомендованная цена изменилась так, что, по мнению производителя, теперь она будет доступна гражданам с кошельком любого размера.

В новой модели Pavilion x360 14 сохранена прежняя шарнирная конструкция, позволяющая поворачивать экран на 360⁰, используя ее как планшет, ноутбук и в промежуточных состояниях, например, для проведения презентации. При плотности пикселей 157 ppi он позволяет легко достичь поставленных целей.

бюджетный трансформер Pavilion x360 14


Базовая конфигурация HP Pavilion x360 отличается компактными размерами и небольшим весом (1,59 кг). Благодаря конструкции трансформера, она адаптирована под требования человека, часто бывающего в разъездах и командировках.

Дисплей дополнен глянцевым покрытием и сенсорным управлением. По мнению разработчиков, он отвечает требованиям баланса между мобильностью и производительностью. Как и все трансформеры HP «x360», он оснащен технологией мультитач и держателем стилуса. Компания HP воспользовалась обновлением, чтобы уменьшить размеры лицевых панелей, а также их толщину до 18 мм.

бюджетный трансформер Pavilion x360 14


Внутренняя начинка представлена процессором Intel Core 10-го поколения и возможностью расширения емкости хранения путем установки твердотельных SSD-накопителей объемом до 1 Тбайт. Новый Pavilion x360 14 поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 и впервые для линейки Pavilion оснащен поддержкой мобильных широкополосных сетей 4G-LTE.





Подключение представлено портами USB Type-C и видеовыходом HDMI, позволяющим выводить изображение на большой экран. Есть большая сенсорная панель. Аудиосистема реализована на компонентах Bang & Olufsen, функция HP Audio Boost позволяет удобно реализовать потенциал аудио.

По заявлению вендора, время автономной работы от одной зарядки - до 13 часов.

Новый трансформер HP для потребительского рынка появится в продаже в конце мая в серебристом, золотом и зеленовато-голубом цветах. Цена базовой версии - 599 евро.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов составила 44% в 2019 году
  • Обновлённый ультрабук Razer Blade Stealth 13 обзавёлся дискретной графикой и самым быстрым 13,3" экраном
  • Eurocom выпустила переносной мобильный сервер Tornado F7 SE
  • Ноутбуки GIGABYTE AORUS Gaming и AERO Creator получили награды 2020 Red Dot Design Awards
  • Начинаются продажи ноутбуков RedmiBook 14 Ryzen Edition на процессорах AMD

    • следующая новость
    Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетом Exynos 992

    предыдущая новость
    Продажи смартфонов в мире сократятся на 15 процентов из-за эпидемии коронавируса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 апреля, 2020

    MediaTek представит новые чипсеты 7 мая

    Xiaomi запускает проект разработки следующего поколения интерфейса MIUI 13

    Анонс be quiet! Pure Rock 2: мощный и бесшумный процессорный кулер

    Qualcomm разработала технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+ для устройств с Snapdragon 765

    Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетом Exynos 992

    HP объявила о выпуске бюджетного трансформера Pavilion x360 14

    Продажи смартфонов в мире сократятся на 15 процентов из-за эпидемии коронавируса

    TSMC запускает исследования по созданию технологий для 2 нм техпроцесса

    DJI Mavic Air 2 получил новую камеру и большее время полета

    Первые городские самоуправляемые такси появились на улицах Шанхая

    Micron представила движок хранения данных с открытым исходным кодом

    Sony Xperia L4 появился в Европе по цене 199 евро

    Google Pixel Buds поступили в продажу спустя полгода после анонса

    27 апреля, 2020

    Xiaomi представила гарнитуру стоимостью $8

    Vivo может выпустить умные часы уже в этом году

    Samsung представила смартфон стоимостью $82

    Датчики MIT, вплетаемые в одежду, помогут контролировать состояние здоровья

    Анонс Kingston KC2500: ёмкий и высокопроизводительный SSD M. 2 NVMe

    HARMAN представила гарнитуры и акустическую систему для геймеров

    Huawei запустила в Индии сервис голосовых вызовов через VoWiFi

    ССЫЛКИ