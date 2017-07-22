HP объявила о выпуске бюджетного трансформера Pavilion x360 14
28 апреля 2020, 14:35
HP объявила о выпуске бюджетного ноутбука-трансформера Pavilion x360 14, представляющего собой глубокое обновление базовой одноименной модели Pavilion x360, как внутри, так и снаружи. В новом устройстве появились свежие процессоры Intel, а рекомендованная цена изменилась так, что, по мнению производителя, теперь она будет доступна гражданам с кошельком любого размера.
В новой модели Pavilion x360 14 сохранена прежняя шарнирная конструкция, позволяющая поворачивать экран на 360⁰, используя ее как планшет, ноутбук и в промежуточных состояниях, например, для проведения презентации. При плотности пикселей 157 ppi он позволяет легко достичь поставленных целей.
Базовая конфигурация HP Pavilion x360 отличается компактными размерами и небольшим весом (1,59 кг). Благодаря конструкции трансформера, она адаптирована под требования человека, часто бывающего в разъездах и командировках.
Дисплей дополнен глянцевым покрытием и сенсорным управлением. По мнению разработчиков, он отвечает требованиям баланса между мобильностью и производительностью. Как и все трансформеры HP «x360», он оснащен технологией мультитач и держателем стилуса. Компания HP воспользовалась обновлением, чтобы уменьшить размеры лицевых панелей, а также их толщину до 18 мм.
Внутренняя начинка представлена процессором Intel Core 10-го поколения и возможностью расширения емкости хранения путем установки твердотельных SSD-накопителей объемом до 1 Тбайт. Новый Pavilion x360 14 поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 и впервые для линейки Pavilion оснащен поддержкой мобильных широкополосных сетей 4G-LTE.
Подключение представлено портами USB Type-C и видеовыходом HDMI, позволяющим выводить изображение на большой экран. Есть большая сенсорная панель. Аудиосистема реализована на компонентах Bang & Olufsen, функция HP Audio Boost позволяет удобно реализовать потенциал аудио.
По заявлению вендора, время автономной работы от одной зарядки - до 13 часов.
Новый трансформер HP для потребительского рынка появится в продаже в конце мая в серебристом, золотом и зеленовато-голубом цветах. Цена базовой версии - 599 евро.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".