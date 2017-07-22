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Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетом Exynos 992

28 апреля 2020, 15:05


Пару месяцев назад Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20, работающие на базе Qualcomm Snapdragon 865 и собственных чипсетов Exynos 990. Компания столкнулась с большим количеством критики из-за проблем, связанных с Exynos 990. Пользователи жаловались на перегрев и малое время автономной работы. И сейчас компания, похоже, готова оснащать предстоящую серию Galaxy Note 20 новыми чипами Exynos 992.

Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетами Exynos 992


По слухам, флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 20 будут оснащены улучшенным чипсетом Exynos 992. Этот чипсет, как сообщается, находится в разработке уже несколько месяцев и производится с использованием 6-нм процесса Samsung. Ожидается, что предстоящий Exynos 992 будет более энергоэффективным, а его производительность будет выше на 1-3%, чем у Snapdragon 865.




Еще одной причиной для Samsung начать выпуск Exynos 992 послужила возможная задержка поставок Snapdragon 865+. Из-за продолжающегося кризиса COVID-19, выпуск SD865+ был задержан, и поэтому он, скорее всего, не будет доступен ко времени анонса серии Galaxy Note 20.

Согласно последним слухам, Galaxy Note 20 должен иметь на борту чипсет Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Частота обновления экрана составит 120 Гц. Максимальная емкость аккумулятора у топовой модели в этой серии должна составить 5000 мАч. Предполагается, что в этом году Samsung представит модели Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra.



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