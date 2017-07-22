Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетом Exynos 992
28 апреля 2020, 15:05
Пару месяцев назад Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20, работающие на базе Qualcomm Snapdragon 865 и собственных чипсетов Exynos 990. Компания столкнулась с большим количеством критики из-за проблем, связанных с Exynos 990. Пользователи жаловались на перегрев и малое время автономной работы. И сейчас компания, похоже, готова оснащать предстоящую серию Galaxy Note 20 новыми чипами Exynos 992.
По слухам, флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 20 будут оснащены улучшенным чипсетом Exynos 992. Этот чипсет, как сообщается, находится в разработке уже несколько месяцев и производится с использованием 6-нм процесса Samsung. Ожидается, что предстоящий Exynos 992 будет более энергоэффективным, а его производительность будет выше на 1-3%, чем у Snapdragon 865.
Еще одной причиной для Samsung начать выпуск Exynos 992 послужила возможная задержка поставок Snapdragon 865+. Из-за продолжающегося кризиса COVID-19, выпуск SD865+ был задержан, и поэтому он, скорее всего, не будет доступен ко времени анонса серии Galaxy Note 20.
Согласно последним слухам, Galaxy Note 20 должен иметь на борту чипсет Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Частота обновления экрана составит 120 Гц. Максимальная емкость аккумулятора у топовой модели в этой серии должна составить 5000 мАч. Предполагается, что в этом году Samsung представит модели Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ и Galaxy Note 20 Ultra.
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