Qualcomm разработала технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+ для устройств с Snapdragon 765
28 апреля 2020, 15:35
Компания Qualcomm давно занимается разработкой технологий быстрой зарядки для своих чипсетов. Ее последняя разработки - технология Quick Charge 3+ - выходит далеко за рамки привычного подхода.
Если традиционный подход подразумевает создание устройства зарядки, ускоряющего процесс и сокращающему время зарядки по сравнению с предыдущей моделью, то Quick Charge 3+ - это перенос уже существующей технологии, разработанной ранее для зарядки устройств премиум-класса, на модели среднего ценового диапазона.
Эталонная технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ появилась в 2017 году. Анонсированная сейчас Qualcomm зарядка Quick Charge 3+ предназначена для устройств с процессорами Qualcomm 765 и 765G.
Если говорить о характеристиках, то Quick Charge 3+ позволит заряжать устройства с состояния полного отсутствия заряда до половины (от 0% до 50%) за 15 минут. Зарядку по новой технологии можно проводить через кабели USB типа A и типа C. Новое зарядное устройство будет обратно совместимо с предыдущими поколениями устройств зарядки.
Согласно оценке разработчика, новое решение окажется на 35% эффективнее предыдущего.
Главное достоинство новой технологии состоит в оптимизации самого процесса зарядки. Quick Charge 3+ устраняет необходимость контроля перенапряжения на внешних устройствах. Созданная технология затрагивает как процесс зарядки питания, так и процедуру идентификации состояния.
Первым устройством в мире, ставшим совместимым с Quick Charge 3+, стал недавно выпущенный смартфон Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Эта модель поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3+ и 4+.
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