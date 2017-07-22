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Анонс be quiet! Pure Rock 2: мощный и бесшумный процессорный кулер

28 апреля 2020, 16:13




Компания be quiet! выпустила в продажу новый универсальный процессорный кулер Pure Rock 2, который был продемонстрирован еще на выставке CES 2020. be quiet! Pure Rock 2 - это процессорный кулер башенного типа с алюминиевым радиатором и четырьмя медными 6-мм тепловыми трубками, которые обеспечивают несколько улучшенную производительность охлаждения по сравнению с предыдущей популярной моделью.

Анонс be quiet! Pure Rock 2


Кулер оснащен вентилятором Pure Wings 2 диаметром 120 миллиметров, скорость вращения которого достигает 1500 оборотов в минуту. Примечательно, что уровень шума этого вентилятора не превышает 26,8 дБA, а скорость его вращения управляется методом ШИМ-модуляции.

Анонс be quiet! Pure Rock 2


Как подчеркивает производитель, лопасти вентилятора оптимизированы для значительного снижения шума, а наличие высококачественной втулки скольжения обеспечивает отличную производительность. Благодаря безупречному качеству сборки, вентиляторы Pure Wings 2 имеют срок службы более 80 000 часов, а производитель дает трехлетнюю гарантию на их работу.

Анонс be quiet! Pure Rock 2


Совместимость со всеми текущими процессорными разъемами от AMD и Intel (кроме TR4 и sTRX4) делает Pure Rock 2 идеальным решением для охлаждения, а благодаря своим скромным размерам (155 x 121 x 87 мм) этот башенный кулер впишется практически в любую конфигурацию ПК. Показатель TPD процессора при охлаждении этим кулеров достигает 150 Вт.

Анонс be quiet! Pure Rock 2


Pure Rock 2 будет доступен для продажи в ближайшие недели по рекомендованной розничной цене $39 (2900 руб.) и $44 (3200 руб.) за серебряную и черную модели соответственно.



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