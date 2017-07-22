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Xiaomi запускает проект разработки следующего поколения интерфейса MIUI 13

28 апреля 2020, 17:15


Сегодня компания Xiaomi объявила о начале работ над дальнейшим развитием MIUI 13 - инструментальных программных средств, отвечающих за поддержку пользовательского интерфейса.

Информация об этом появилась в информационном канале Mi Community China компании, причем Xiaomi сама распространила эту информацию сразу после завершения анонса MIUI 12.


Xiaomi


А буквально накануне компания Xiaomi представила в Китае свой новый набор программных средств для реализации пользовательского интерфейса для смартфонов MIUI 12. Компания сообщила, что планирует внедрить MIUI 12 на телефоны марки Redmi и Mi в три этапа.




Работы будет вестись в соответствии с дорожной картой MIUI 12, предоставленной Xiaomi. Первые модели аппаратов начнут получать стабильную сборку MIUI 12 уже в июне 2020 года. К числу смартфонов, которые получат MIUI 12 в июне, относятся аппараты серии Xiaomi Redmi K20, серии Redmi K30, серии Mi 10, Mi 10 Youth Edtion и многие другие. Упоминалось, что многие пользователи уже попробовали новый интерфейс в действии.

В то же время, объявив в своем сообщении о запуске проекта создания MIUI 13, компания Xiaomi попросила всех своих пользователей принять участие в опросе Feature Design Survey. Он будет посвящен выбору дизайна для будущего MIUI 13.

Ожидается, что новая прошивка MIUI 13 может появиться на смартфонах Xiaomi уже в 2021 году. Ожидается, что в ней компании предложит усовершенствованные функции и расширенные возможности. Работы по их разработке в компании, видимо, решили начать параллельо с освоением того, что реализовано в нынешней версии MIUI 12.

Поскольку Xiaomi подтвердила начало своих работ над новым проектом, то эксперты рынка уже находятся в ожидании более подробной информации.


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