MediaTek сегодня объявила о скорой онлайн-презентации, где, как ожидается, будут представлены новые чипсеты Dimensity. Сегодняшний анонс мероприятия говорит о том, что оно состоится 7 мая.
Кроме того, на Weibo появилась утечка, касающаяся продуктов, которые могут быть представлены на этом мероприятии. В сообщении сказано, что в дополнение к чипсетам Dimensity 1000L (MT6885z), Dimensity 800 (MT6873v) и Dimensity 1000 (MT6889), которыми пока еще не оснащен ни один смартфон, появятся версии Dimensity 1000 и Dimensity 800 с улучшенной производительностью.
Тактовая частота ядер Cortex-A76 и Cortex-A55 на Dimensity 800 составляет 2,0 ГГц. В улучшенной версии чипсета этот показатель может вырасти до 2,2 ГГц или даже 2,3 ГГц. В отношении чипсета Dimensity 1000 с ядрами Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц и ядрами Cortex-A55 с частотой 2,2 ГГц MediaTek может применить несколько иную схему повышения производительности. Эти более мощные версии Dimensity 800 и Dimensity 1000, скорее всего, получат новые наименования.
Согласно утечке, MediaTek также может представить чипсет начального уровня под названием MT6853. К сожалению, никаких подробностей относительно самого ожидаемого чипсета компании - Dimensity 2000 - пока что не появлялось.
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