Samsung сократила закупку комплектующих для смартфонов на 50%
28 апреля 2020, 19:04
Вспышка коронавируса охватила весь мир, затронув миллионы жизней. Предприятия во всем мире сталкиваются с большими трудностями. Например, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, Samsung Electronics, это одна из компаний, больше всего пострадавших от текущих проблем в мире. Согласно последним данным, Samsung вынуждена была сократить заказ новых компонентов на смартфоны на 50%.
Первый квартал 2020 года был удачным для Samsung, но о втором квартале этого сказать уже не получится. За первые три месяца года компании удалось продать большое количество Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. Но ближайшие месяцы будут крайне сложными, даже для крупнейшего в мире бренда смартфонов.
Компания Samsung начала производство своих новых флагманских смартфонов за три месяца до их релиза. С тех пор как вирус COVID-19 распространился по всему миру, компания была вынуждена закрыть свои производственные мощности в Южной Корее, Индии и Бразилии. Кроме того, серьезно пострадали цепочки поставок.
Теперь это привело к тому, что компания сократила заказы на компоненты смартфонов на 50%. Причиной тому стали упавший спрос, остановка производств и проблемы с закрытием точек сбыта.
Samsung известна тем, что ежегодно производит более 300 миллионов смартфонов, в разных ценовых категориях. Но теперь с резким снижением потребительского спроса, все планы по росту продаж теперь обречены быть несбыточными, несмотря на отличное начало года.
Сегодня также сообщалось, что, согласно последним прогнозам аналитиков, общемировые продажи смартфонов в 2020 году сократятся на на 15% до 1,15 миллиарда единиц. Виной всему коронавирус.
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