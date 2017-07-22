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Intel ведет разработку уникальной 7-нм микроархитектуры Meteor Lake

28 апреля 2020, 19:21


Известный японский исследователь-энтузиаст Комачи Энсака (Komachi Ensaka) обнаружил в технической документации Intel, связанной с описанием драйверов, упоминание некоторой новой микроархитектуры с кодовым обозначением Meteor Lake («Метеорное озеро»). Он предположил, что речь идет о секретных разработках, которые сейчас ведет Intel, по созданию собственного 7-нм технологического процесса по производству новой полупроводниковой микроархитектуры.


Meteor Lake


Он высказал предположение, что эта разработка была запущено после завершения предыдущей разработки по созданию 10-нм++ технологии Alder Lake - амбициозного проекта Intel по технологии объединения гетерогенных ядер ARM big.LITTLE на базе архитектуры x86. Компания предпринимала попытку объединить вместе несколько мощных вычислительных ядер с рядом других высокопроизводительных ядер. Таким путем Intel старалась реализовать подход, связанный с объединением на одной подложке сразу нескольких процессорных кластеров, отличающихся между собой производительностью, получая в итоге единое гетерогенное вычислительное ядро.

В этом году Intel планирует выпустить в массовое производство первую модель на базе этой технологии гетерогенного ядра, присвоив ему название Lakefield.





По другим слухам, которые ходят уже с 2019 года, проект Meteor Lake представляет собой отложенную разработку, работы над которой были приостановлены из-за перенаправлением руководством Intel основных усилий на ускоренное создание высокопроизводительного вычислительного ядра Golden Cove.

По всей видимости, эта разработка Meteor Lake сильно напоминает Alder Lake, т.е. связана с разработкой гетерогенного вычислительного ядра. Она видимо ориентирована на применение сразу в нескольких сегментах - для мобильных и настольных систем.

Intel развивала этот проект на базе 7 нм техпроцесса. При этом по слухам полученный образец не уступал по плотности размещения транзисторов изделие их конкурента - компании TSMC, которая использовала для этого 5 нм техпроцесс.

Ожидается, что информация об этой разработке станет публичной к 2022 году.



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