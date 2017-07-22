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Xiaomi планирует выпуск 65-дюймового телевизора с поддержкой Dolby Vision

28 апреля 2020, 19:55


На данный момент даже самые последние модели высокого класса Xiaomi TV не поддерживают Dolby Vision. Примером этого является Mi TV 5 Pro, который имеет дисплей лишь с поддержкой HDR 10+. Однако последние утечки от официальных представителей Xiaomi, намекают на то, что в скором времени компания выпустит телевизор с поддержкой Dolby Vision.

Xiaomi планирует выпуск 65-дюймового телевизора с поддержкой Dolby Vision


Запись, намекающая на это, появилась сегодня на официальной странице генерального менеджера отдела телевидения Xiaomi на платформе Weibo. К записи прикреплен снимок, на котором изображен некий продукт под наименованием L65M5-OD, который только что получил сертификацию Dolby Vision.




На изображении перечислены и другие интересные спецификации будущего продукта. Например, известно, что телевизор будет поддерживать китайский стандарт цифрового телевидения DTMB, а его диагональ составит 65 дюймов. Указан и производитель - это компания TPV Display Technology.

В настоящее время Xiaomi является лидером по поставкам телевизоров на внутреннем рынке Китая и находится на пятой строчке в общемировом зачете. К сожалению, на данный момент более подробные сведения относительно грядущего продукта Xiaomi недоступны, поэтому остается лишь ждать новой информации. Зная же привычки китайских вендоров, сомневаться в том, что она в скором времени появится, не приходится.



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