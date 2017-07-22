Samsung может перейти на OLED-матрицы BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов
28 апреля 2020, 20:12
Samsung может перейти на OLED дисплейные матрицы производства BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов. Информацией об этом поделилась исследовательская компания DSCC. Она сообщает, что Samsung ведет сейчас переговоры с китайской компанией Beijing Oriental Electronics (BOE) по поводу использования ее OLED-панелей для новых моделей Galaxy S и Galaxy A.
Сообщается, что южнокорейская компания планирует закупить у китайского производителя OLED-матрицы для оснащения гибких 6,67-дюймовых дисплеев. Эти изделия планируется установить как минимум в одну модель смартфона - Galaxy S21.
По слухам, у будущего флагмана Galaxy A91 также будет установлена 6,67-дюймовая панель Full HD+ OLED производства BOE. Ожидается, что в ней будет также иметься U-образный вырез под селфи-камеру.
Интерес к BOE проявляет также Apple. Она сейчас ведет разработку технологии для размещения под плоскостью экрана механизма снятия отпечатка пальца Touch ID. Apple планирует найти другого производителя взамен Samsung, чтобы меньше зависит от компании, по отношению к которому она выступает конкурентом на рынке производства смартфонов.
Сейчас обе компании переживают трудные времена из-за того, что поставки смартфонов в мире упали на 15%.
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