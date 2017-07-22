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Samsung может перейти на OLED-матрицы BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов

28 апреля 2020, 20:12


Samsung может перейти на OLED дисплейные матрицы производства BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов. Информацией об этом поделилась исследовательская компания DSCC. Она сообщает, что Samsung ведет сейчас переговоры с китайской компанией Beijing Oriental Electronics (BOE) по поводу использования ее OLED-панелей для новых моделей Galaxy S и Galaxy A.


BOE


Сообщается, что южнокорейская компания планирует закупить у китайского производителя OLED-матрицы для оснащения гибких 6,67-дюймовых дисплеев. Эти изделия планируется установить как минимум в одну модель смартфона - Galaxy S21.

По слухам, у будущего флагмана Galaxy A91 также будет установлена 6,67-дюймовая панель Full HD+ OLED производства BOE. Ожидается, что в ней будет также иметься U-образный вырез под селфи-камеру.





Интерес к BOE проявляет также Apple. Она сейчас ведет разработку технологии для размещения под плоскостью экрана механизма снятия отпечатка пальца Touch ID. Apple планирует найти другого производителя взамен Samsung, чтобы меньше зависит от компании, по отношению к которому она выступает конкурентом на рынке производства смартфонов.

Сейчас обе компании переживают трудные времена из-за того, что поставки смартфонов в мире упали на 15%.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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