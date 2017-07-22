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Microsoft HoloScreens поможет «нарастить» компьютер виртуальными мониторами

28 апреля 2020, 21:35



Многие пользователи сегодня предпочитают работать с несколькими мониторами. Однако в отрасли ведутся споры относительно того, насколько это эффективно. Вопрос об их необходимости давно снят: те, кто пользуются двумя мониторами, отмечают рост своей продуктивности. Однако вопрос о необходимости применения нескольких дисплеев сдерживается тем, что установка дополнительного монитора требует дополнительного места на столе, а также инвестиций.


Microsoft HoloScreens


А что если расширить рабочее пространство экрана, не покупая и не добавляя новые мониторы?

Такой вопрос задали себе инженеры Microsoft. Их ответом стало создание приложения Microsoft HoloLens. С его помощью можно добавлять дополнительные виртуальные мониторы для настольного компьютера или ноутбука. Это не реальные, а виртуальные мониторы. Они «плавают», как призраки в виртуальном пространстве.





Приложение HoloScreens несколько отличается от приложений, таких как Bigscreen, которое позволяет создать второй экран и использовать его с помощью гарнитуры виртуальной реальности типа Oculus Rift. HoloScreens не заменяет существующий экран компьютера, а расширяет его. Это похоже на подключение второго или третьего физического монитора к компьютеру, только они являются виртуальными.


Microsoft HoloScreens


Эффект состоит в использовании головной VR-гарнитуры HoloLens. HoloScreens работаtт как обычная многоэкранная настройка, позволяющая пользователю плавно перемещать мышь по всем созданным экранам. Экраны не ограничены физическими габаритами, поэтому их можно настроить по своему усмотрению.



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