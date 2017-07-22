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Intel разрешила устанавливать графические OEM-драйвера до их финального одобрения

28 апреля 2020, 22:42



Опытные пользователи ни раз сталкивались с ситуацией разочарования, когда изготовитель, например, ноутбука долгое время не выпускает обновления для графического драйвера, лишая тем самым пользователя возможности использования обновления в играх или улучшать свой опыт применения различных функций. Теперь Intel решила исправить эту проблему.

Компания перешла к раздельному хранения данных по настройке обновления и собственно самих драйверов. Это означает, что теперь можно обновить графический драйвер на выпущенный OEM-производителем оборудования, даже если Intel еще не одобрила его установку.





Intel пишет:

Разблокировка драйверов. Мы узнали, как пользователи часто хотят свободно обновлять свои системы до выпуска регулярных универсальных графических драйверов Intel. Благодаря этому, пользователи могут гораздо быстрей получать возможность использовать различные улучшения в играх, обновлять другие функций и внедрять исправления.

Начиная с этого выпуска, драйверы Intel Graphics DCH теперь будут разблокированы. Они допускают теперь свободное обновление с возможностью выбора установки: драйверы от OEM-производителей компьютеров (загружаемых с сайта OEM-вендора) или универсальные графические драйверы Intel (загружаемых из Центра загрузки Intel).

Достаточно запустить exe-файл установки и воспользоваться обновлением на платформе процессоров Intel 6-го поколения или выше. Беспокоиться о настройках OEM-производителей не нужно - они остаются неизменными при каждом обновлении. Производители могут поддерживать настройки отдельно через Microsoft * Windows Update.

Однако Intel предупреждает, что выбор OEM-драйвера потребуется выполнять вручную. Необходимо также осуществлять вручную его правильную настройку, проверять для решения проблем, связанных с платформой. Вручную также придется включать функции и улучшения, а также контролировать стабильность системы. Перезапись установленных OEM-драйверов на универсальные драйверы после таки OEM-установок могут приводить к проблемам. В этом случае Intel рекомендует возвращаться к OEM драйверам, если это возможно.


Intel Graphics - Windows 10 DCH Drivers



Intel также разблокирует драйверы и драйверы Support Assistant, начиная с 28 апреля 2020 года.

Узнать больше и получить ссылки для загрузки драйверов можно на сайте Intel в разделе Intel Graphics - Windows 10 DCH Drivers.

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