Intel разрешила устанавливать графические OEM-драйвера до их финального одобрения
28 апреля 2020, 22:42
Опытные пользователи ни раз сталкивались с ситуацией разочарования, когда изготовитель, например, ноутбука долгое время не выпускает обновления для графического драйвера, лишая тем самым пользователя возможности использования обновления в играх или улучшать свой опыт применения различных функций. Теперь Intel решила исправить эту проблему.
Компания перешла к раздельному хранения данных по настройке обновления и собственно самих драйверов. Это означает, что теперь можно обновить графический драйвер на выпущенный OEM-производителем оборудования, даже если Intel еще не одобрила его установку.
Разблокировка драйверов. Мы узнали, как пользователи часто хотят свободно обновлять свои системы до выпуска регулярных универсальных графических драйверов Intel. Благодаря этому, пользователи могут гораздо быстрей получать возможность использовать различные улучшения в играх, обновлять другие функций и внедрять исправления.
Начиная с этого выпуска, драйверы Intel Graphics DCH теперь будут разблокированы. Они допускают теперь свободное обновление с возможностью выбора установки: драйверы от OEM-производителей компьютеров (загружаемых с сайта OEM-вендора) или универсальные графические драйверы Intel (загружаемых из Центра загрузки Intel).
Достаточно запустить exe-файл установки и воспользоваться обновлением на платформе процессоров Intel 6-го поколения или выше. Беспокоиться о настройках OEM-производителей не нужно - они остаются неизменными при каждом обновлении. Производители могут поддерживать настройки отдельно через Microsoft * Windows Update.
Однако Intel предупреждает, что выбор OEM-драйвера потребуется выполнять вручную. Необходимо также осуществлять вручную его правильную настройку, проверять для решения проблем, связанных с платформой. Вручную также придется включать функции и улучшения, а также контролировать стабильность системы. Перезапись установленных OEM-драйверов на универсальные драйверы после таки OEM-установок могут приводить к проблемам. В этом случае Intel рекомендует возвращаться к OEM драйверам, если это возможно.
Intel также разблокирует драйверы и драйверы Support Assistant, начиная с 28 апреля 2020 года.