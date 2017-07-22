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Самый маленький мини-ПК Chuwi LarkBox появится в продаже за $199

29 апреля 2020, 09:15


На правах рекламы.

Анонсированный недавно мини-ПК Chuwi LarkBox размером всего с яблоко будет запущен на Indiegogo примерно в конце мая и, как ожидается, получит ценник в районе $199. А участники программы софинансирования смогут получить на него дополнительные скидки.

Самый маленький мини-ПК Chuwi LarkBox


Корпус меньше, чем яблоко

LarkBox - это самый маленький в мире мини-ПК с размерами 61 х 61 х 43 мм и объёмом всего 0,16 л. Новинку можно держать в одной руке и размещать в любом положении. Ультрамалый объем будет полезен для любых сценариев. Мини-ПК может использоваться в качестве компьютера мобильного офиса, аудио- и видеоцентра с поддержкой 4K, рекламных экранов и других целей.

Самый маленький мини-ПК Chuwi LarkBox


Семейный 4K аудио- и видеоцентр

LarkBox можно использовать как ТВ-приставку, смотря Netflix, Hulu и другие стриминговые сервисы через WiFi или проводную сеть. Благодаря графике UHD Graphics 600 этот мини-ПК поддерживает декодирование видео со сверхчётким разрешением 4K, что обеспечивает беспрецедентные возможности просмотра.

Самый маленький мини-ПК Chuwi LarkBox


Достаточная производительность

Оснащённый процессором Intel Gemini Lake N4100, 6 Гбайт ОЗУ LPDDR4 и 128 Гбайт памяти, LarkBox может легко справляться с офисными и учебными задачами, программным обеспечением и фоновым переключением между задачами. Процессор с низким энергопотреблением и конструкция с активным охлаждением обеспечивают эффективность работы, а компактный корпус имеет различные интерфейсы.

Самый маленький мини-ПК Chuwi LarkBox


Сверхмалый корпус, достаточная производительность, возможность использования в различных сценариях и цена 199 долларов гарантируют высокую универсальность и продуктивность LarkBox. Новинка будет запущена на краудфандинговой платформе Indiegogo в конце мая. А более подробную информацию о Chuwi LakBox можно увидеть на официальном сайте производителя.



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