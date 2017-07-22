Слух: У будущего iPhone 5G появится подэкранный сканер отпечатка пальца в 2020 году
29 апреля 2020, 10:15
Американская компания Qualcomm в сотрудничестве с китайской BOE и тайваньским производителей контактных сенсорных панелей General Interface Solution (GIS) ведут совместную разработку подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Он может предназначаться для установки как минимум на одной модели iPhone 5G, которая должна появиться в 2020 году.
Слухи о том, что под поверхностью экрана у различных моделей смартфонов Apple, в том числе ожидаемого iPhone 5G, выход которого должен состояться в этом году, должен появиться сканер отпечатков пальцев, ходят уже давно. Однако теперь об этом рассказали в популярном китайском экономическом издании China Economic Daily News.
Сообщается, что подобный сенсор, спрятанный для удобства использования под экран смартфона, может появиться как минимум у одной из моделей iPhone 5G. А произойти это должно уже в 2020 году.
Необычность новости состоит еще в том, что сообщение появляется в период ожесточенной экономической войны, которая сейчас идет между Китаем и США. Поэтому сообщение о тесном сотрудничестве трех крупнейших компаний - американского производителя полупроводников Qualcomm, китайского OEM-производителя OLED-дисплеев BOE и тайваньского производителя контактных и сенсорных панелей General Interface Solution (GIS) - не могло появиться случайно.
Примечательно еще и то, что в начале этого месяца Qualcomm объявила о своем партнерстве с BOE Technology Group для разработки ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic, рассчитанных на использование в смартфонах. Но в сообщениях американской компании эта новость не связывалась с разработками для iPhone. Сообщалось, что Qualcomm готовится поставлять ультразвуковые датчики отпечатков пальцев корейской Samsung, потому что их использование считается более безопасными по сравнению с оптическими датчиками.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".