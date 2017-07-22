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Ford откладывает запуск в эксплуатацию в США самоуправляемых такси до 2022 года

29 апреля 2020, 10:35


На днях, во время онлайн-обсуждения квартальных результатов по доходам компании Ford было заявлено, что сервис оказания автономных транспортных услуг будет отложен с 2021 по 2022 год. Об этом было заявлено изданию TechCrunch.

Пандемия COVID-19 внесла множество проблем в планы автомобильной промышленности США. Это затронуло также планы на запуск к коммерческую эксплуатацию услуг самоуправляемых такси, которые собиралась предложить Ford.

В сообщении было заявлено, что компании необходимо «оценить» степень влияния COVID-19 на поведение и вкусы клиентов и потребуется внести изменения в стратегию развития компании. Представитель компании заявил, что Ford планирует предложить будущим пользователям «душевное спокойствие». Поэтому принимая во внимание вопросы безопасности, следует более внимательно пересмотреть некоторые планы.


Ford


Главный операционный директор Ford Джим Фарли также заявил, что пандемия может оказать влияние на общество в целом и это может растянуться на «много лет вперед». Он отметил, что люди стали искать новые способы, чтобы избежать ненужных контактов с другими людьми.




В качестве примера Генеральный директор Ford Джим Хэккетт отметил, что в Китае треть продаж автомобилей перешла в онлайн. Это стало реакцией рынка на пандемию. Он отметил, что подобные фундаментальные изменения могут стимулировать развитие рынка самоуправляемых такси и служб доставки. Эти тенденции требуют оценки, а намеченные бизнес-планы - корректировки. Это затронет не только участие людей, но и все смежные области, считает он.

В тоже время, некоторые ранее принятые решения остаются в силе. Например, VW собирался сделать крупные инвестиции в размере 2,6 млрд долл. в развитие платформы Argo AI, которая должна стать базовой для обеспечения автономного вождения самоуправляемых автомобилей для Ford. Сейчас эта платформа продолжает развиваться.

Напомним, что недавно THG.ru сообщал, что китайская автомоторная компания AutoX, содержащая собственный парк самоуправляемых такси, и подразделение Alibaba Group Amap, создавшее собственную мобильную платформу для сбора данных и поддержки услуг городского такси, уже запустили в пробную эксплуатацию новый сервис по заказу самоуправляемых городских такси AutoX RoboTaxi в Шанхае. Для поддержки сервиса компания AutoX выстроила в Шанхае крупнейший в Азии Центр обработки данных, площадью 7400 кв.м.



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