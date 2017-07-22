ID-COOLING сегодня анонсировала новый процессорный кулер под названием SE-224-XT RGB CPU. Это башенный кулер с RGB-подсветкой, алюминиевым радиатором и четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 миллиметров, которые соприкасаются с крышкой процессора для лучшего отвода тепла. Размеры устройства - 120x73x154 мм. Этот кулер совместим с материнскими платами форм-фактора ATX.
Новинка имеет черное покрытие на радиаторе и черную крышку с резным логотипом и эстетическими линиями, пропускающими свет. RGB-подсветкой оснащен вентилятор и верхняя крышка радиатора. Кроме того RGB-подсветка синхронизируется с системными платами включая ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock. При этом подсветку можно модернизировать, добавив светодиодных полос, для чего предусмотрены соответствующие разъемы.
На борту вентилятор диаметром 120 миллиметров и толщиной 25 миллиметров, скорость вращения которого регулируется методом ШИМ-модуляции в диапазоне от 900 до 2000 оборотов в секунду. Уровень шума при максимальных оборотах не превышает 31 дБА, а при минимальном вращении - 16,2 дБА. Вентилятор способен гнать воздух объемом до 96 кубических метров в час. Показатель TDP процессора при охлаждении кулером SE-224-XT RGB CPU может достигать 180 Вт.
Недавно разработанная система крепления обеспечивает надежную установку кулера. Благодаря полному набору металлических монтажных кронштейнов, SE-224-XT RGB совместим со всеми основными процессорными гнездами, включая Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156 и AMD AM4.
Цена ID-COOLING SE-224-XT RGB - $30 (2000 руб.). Он появится в продаже в середине мая.
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