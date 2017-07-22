MacRumors сравнили качество съемки камерами iPhone SE, iPhone 8 и iPhone 11 Pro
29 апреля 2020, 12:13
После анонса нового недорогого смартфона iPhone SE образца 2020 года, много взявшего от iPhone 8 и усовершенствованного за счет добавления чипа A13, устанавливаемого во флагманских моделях Apple iPhone, в издании MacRumors решили провести сравнительный тест возможностей нового аппарата в области фотосъемки с родственными моделями iPhone 8 и iPhone 11 Pro.
По данным спецификации, для аппаратной части базовой камеры iPhone SE использует тот же фотосенсор, что и на iPhone 8 - 12 Мп объектив с апертурой f/1.8 и фокусным расстоянием 28 мм. Это немного хуже, чем на флагманских моделях Apple, где устанвливается 12 Мп широкоугольная камера с фокусным расстоянием 26 мм.
Несмотря на близость с аппаратными характеристиками iPhone 8, модель iPhone SE обладает более развитыми фотографическими возможностями. Их создает мощный встроенный чип A13 Bionic, который проявляет свои достоинства прежде всего в «Портретном режиме» и на «Smart HDR». Поэтому, как показывает практика, качество снимков, сделанных на камере iPhone SE, выше, чем у iPhone 8, но уступает iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
При съемке при хорошем, то есть ярком освещении в помещении или на улице все три айфона дают близкие, достойные изображения. Это очевидно: им требуется минимальная фоновая, обработка для улучшения. Как отмечают эксперты MacRumors, фотографии iPhone 8 и iPhone SE немного теплее, изображения iPhone 11 Pro более холодные. Фотографии, сделанные, на iPhone 11 Pro, получаются немного более четкими, что неудивительно.
Программная обработка в iPhone» 8 часто демонстрирует засветку в тенях, которая в некоторых случаях может оказаться сильно «переэкспонированной». В то же время в этих случаях срабатывает Smart HDR, который повышает качество снимков на iPhone SE. Видно, что iPhone SE отлично справлялся с ярким освещением, но он также внимательно обрабатывает и улучшает места со слабым освещением по сравнению с iPhone 11 Pro.
Если рассматривать в общем, то проработка кадра в условиях недостаточного освещения достаточно ограничена и у iPhone SE, и у iPhone 8, но изображения iPhone SE получаются немного лучше, благодаря установке чипа A13. В iPhone 11 Pro есть для этих случаев ночной режим, но эта функция недоступна на iPhone 8 и iPhone SE. Поэтому его кадры значительно лучше в таких условиях съемки, чем позволяет получить iPhone SE.
В iPhone SE есть также портретный режим. По качеству он сильно похож на возможности iPhone более высокого класса. Надо отметить, что iPhone SE является первым смартфоном в линейке Apple, где портретный режим полностью переложен на программную обработку для генерации изображений и реализацию функции портретного освещения. Поскольку в iPhone 11 и 11 Pro установлены две и три камеры соответственно, их изображения в портретном режиме, полученные исключительно оптическими, аппаратными средствами, выглядят намного лучше. Но качество iPhone SE выглядит вполне достойно.
Качество снимка в портретном режиме в iPhone SE также сильно зависит от выбора модели. Программа запускает нейронную сеть для выявления на кадре человека, чтобы размыть остальную часть изображения. Но эта функция не будет работать при съемке домашних животных, еды, предметов домашнего обихода, как это происходит и с чем прекрасно справляется iPhone 11 Pro.
Поскольку в портретном режиме «iPhone» SE используются 2D-изображения для создания глубины снимка, в iPhone SE реализована уникальная функция - можно сделать фотографию в портретном режиме по уже существующим фотографиям. Это не всегда хорошо работает, но это интересный способ, чтобы «оживить» некоторые старые фотографии и добавить к ним размытие фона.
Для съемки селфи в iPhone SE используется простая 7 Мпк фронтальная камера, которая поддерживает также и портретный режим, создаваемый программным путем. Для iPhone 8 такой возможности нет. Фронтальная камера достаточно хорошо работает для FaceTime и селфи. Но iPhone SE не поддерживает широкие углы съемки, доступные с фронтальной камерой на iPhone 11 Pro, поэтому селфи-кадры на iPhone 11 Pro выглядят немного лучше.
Стоит отметить, что iPhone SE также поддерживает QuickTake для передней и задней камер. QuickTake позволяет удерживать кнопку камеры в режиме фотосъемки, чтобы быстро захватывать видео без необходимости специально переключаться в видеорежим.
Но необходимо отметить, что камера для iPhone SE работает с одним объективом, а не с двумя или тремя. Поэтому нет той универсальности, которую можно достичь с помощью дополнительных объективов, отсутствует оптическое увеличение, программный портретный режим не так хорош, как аппаратный, а режим «Ночной режим» не используется для изображений при слабом освещении.
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