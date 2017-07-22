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OmniVision анонсировала 64-мп датчик камеры для ультратонких флагманов

29 апреля 2020, 12:54


Компания OmniVision анонсировала 1/2 дюймовый 64-мегапиксельный датчик камеры и размером пикселя в 0,7 мкм. Сенсор получил наименование OV64B, и, как утверждает производитель, предназначен для ультратонких флагманских смартфонов. На сегодня датчики таких размеров имеют разрешение 48-мегапикселей и используют 0,8-мкм пиксели.

OmniVision анонсировала 64-мп датчик для ультратонких флагманов


Новинка построена на технологии компании PureCel Plus-S, которая предусматривает более эффективный захват фотонов света, что качественно улучшает цветопередачу и светочувствительность. Кроме того в работе датчика применена структура Quad Bayer, при которой светофильтры Байера покрывают не отдельные пиксели, а ячейки из четырех элементов.




OmniVision OV64B способен выводить изображение с разрешением в 64 мегапикселя и 16 мегапикселей, но уже с улучшенной светочувствительностью, что позволяет сделать качественное фото даже в условиях низкой освещенности. Датчик поддерживает запись видео в формате 4K с электронной стабилизацией изображения (EIS), а также запись 8K-видео со скоростью 30 кадров в секунду. Он также умеет снимать со скоростью до 240 к/с при разрешении 1080p или 480 к/с при 720p.

Еще одна отличительная черта нового сенсора - это наличие встроенных датчиков автофокусировки по фазовому детектированию с микролинзами 2x2 (ML-PDAF). OmniVision OV64B также поддерживает интерфейс CPHY для большей пропускной способности.

OmniVision говорит, что первые образцы датчика должны быть отправлены потенциальным клиентам в мае 2020 года. Теперь главная интрига - это какой производитель смартфонов первым начнет использовать данный датчик в своих устройствах.



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