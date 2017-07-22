Флагман Intel Core i7-1185G7 серии Tiger Lake будет работать на 4,70 ГГц в режиме Турбо
29 апреля 2020, 13:20
Компания Intel рассказала об ожидаемом «двузначном» процентном росте производительности новых процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake по сравнению с предшественниками. Эта информация была обнародована в презентации новой микроархитектуры Tiger Lake, показанной в кулуарах CES.
Tiger Lake - это кодовое название микроархитектуры с применением чипов, изготавливаемых на 10 нм техпроцессе. Микроархитектура Tiger Lake является преемницей микроархитектуры предыдущего поколения Ice Lake, где чипы также изготавливаются по 10 нм нормам. Выход процессоров этого поколения ожидается в 2020 году или позже.
Сохранение точности норм объясняется тем, что вывод новой микроархитектуры процессоров Intel осуществляется в рамках так называемого этапа «так» из двухгодичных циклов развития, принятой в Intel. В рамках этого этапа компания концентрирует свое внимание на оптимизации уже существующего производственного техпроцесса, а не на переход на более высокий технологический уровень.
Как уже известно, процессор Core 11-го поколения серии Tiger Lake должен быть анонсирован в середине 2020 года. По оценкам экспертов компании, его внедрение будет способствовать значительному росту производительности вычислений (из расчета на ядро). Основным заказчиком для процессоров этой серии станет ультрапортативный сегмент.
Как сообщил IT-энтузиаст MebiuW, который часто точно предсказывал характеристики выпускаемой Intel продукции, получаемые им благодаря утечкам из компании, будущий флагманский процессор Core i7-1185G7 сможет работать на частоте 4,70 ГГц в Турбо-режиме CPU Turbo Boost. Это заметно выше, чем прежний уровень - 3,90 ГГц, который демонстрировал флагманский процессор i7-1065G7 нынешней серии Ice Lake.
Из этого эксперты делают вывод, что главными достижениями будущих процессоров Intel 11-поколения серии Tiger Lake станут повышенная тактовая частота, а также использование более совершенных процессорных ядер Willow Cove.
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