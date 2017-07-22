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Huawei планирует выпустить еще один складной флагман с зум-объективом

29 апреля 2020, 13:50


Huawei была одним из первых производителей, выпустивших смартфон со складным дисплеем. В настоящее время - это модели Mate X и Mate Xs. Однако, судя по всему, компания планирует выпустить еще один складной смартфон, но теперь уже с зум-объективом. Во всяком случае на это намекает один из последних патентов Huawei.

Huawei планирует выпустить еще один складной флагмана с зум-объективом


В документации нового патента присутствуют 16 изображений продукта, которые демонстрируют устройство с конструкцией аналогичной смартфонам Mate X и Mate Xs. Устройство изгибается внутрь, но не имеет фронтальной камеры. На задней панели расположена квадро-камера аналогичная той, что на Mate Xs, но при этом она оснащена зум-объективом. Датчики расположены рядом с небольшим дополнительным дисплеем, предназначенным для уведомлений и отображения времени.




Ожидается, что компания запустит еще один складной смартфон во второй половине 2020 года, и это может быть устройство, о котором идет речь. Осталось дождаться официального анонса от Huawei.

Huawei планирует выпустить еще один складной флагмана с зум-объективом


Ранее сообщалось, что флагманский смартфон Mate Xs, представленный публике в феврале, был раскуплен в считанные секунды после поступления в продажу. Mate Xs оказался столь же популярным, как и Mate X, при этом ценник на устройство кусается - 2400$ (более 160000 руб.). Однако позже в руководстве Huawei отметили, что компания не зарабатывает на продаже своих флагманов, а в некоторых случаях даже терпит убытки. Все ради завоевания новых рынков и лояльности аудитории.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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