РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung начнет выпуск 5-нм чипсетов во втором квартале 2020 года

29 апреля 2020, 14:42


В то время, когда большинство чипсетов для смартфонов производятся с использованием 7-нм техпроцесса, Unisoc недавно запустила первый в 6-нм чипсет, который был изготовлен TSMC с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUVL). Однако другие компании не сильно отстают. Samsung, второй по величине в мире производитель чипсетов после TSMC, уже начал массовое производство чипсетов 6-нм и 7-нм EUV (Extreme Ultraviolet). Теперь же компания объявила, что планирует начать серийное производство 5-нм чипсетов.

Samsung начнет выпуск 5-нм чипсетов во втором квартале 2020 года


Завод Samsung V1, расположенный в южнокорейском Хвасоне станет тем самым местом, где будут производить 5-нм чипсеты. И работа по их производству должна стартовать уже во втором квартале текущего года. Компания также добавила, что она продолжит инвестировать в передовые процессы, а также процесс GAA 3-нм.

Кроме того сообщается, что Google начал сотрудничать с Samsung в деле разработки пользовательского чипсета Exynos, который будет иметь на борту восьмиядерный процессор, состоящий из двух ядер Cortex-A78, двух ядер Cortex-A76 и четырех ядер Cortex-A55. О графике будет заботиться графический процессор Mali MP20 на основе микроархитектуры Borr.

Пару месяцев назад также сообщалось, что подразделение по производству полупроводников Samsung Electronics выиграло контракт на производство новых чипов Qualcomm с поддержкой 5G . Это является серьезным стимулом для компании в конкурентной борьбе с TSMC.



Чтобы получить лидерство среди своих конкурентов, Samsung была настроена начать массовое производство 3-нм чипсета с 2021 года, но, похоже, что теперь компания вынуждена отложить запуск производства этого нового процесса до 2022 года, главным образом из-за вспышки COVID-19. Коронавирус помешал Samsung выполнить запланированную установку оборудования для новых производственных линий.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung может перейти на OLED-матрицы BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов
  • Samsung сократила закупку комплектующих для смартфонов на 50%
  • Продажи смартфонов в мире сократятся на 15 процентов из-за эпидемии коронавируса
  • Китайская компания Vivo обошла Samsung по объему поставок смартфонов в Индию
  • OPPO продала больше всех смартфонов в Китае по итогам первого квартала

    • предыдущая новость
    Huawei планирует выпустить еще один складной флагман с зум-объективом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном
    AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 апреля, 2020

    Samsung начнет выпуск 5-нм чипсетов во втором квартале 2020 года

    Huawei планирует выпустить еще один складной флагман с зум-объективом

    Флагман Intel Core i7-1185G7 серии Tiger Lake будет работать на 4,70 ГГц в режиме Турбо

    OmniVision анонсировала 64-мп датчик камеры для ультратонких флагманов

    MacRumors сравнили качество съемки камерами iPhone SE, iPhone 8 и iPhone 11 Pro

    Анонс ID-COOLING SE-224-XT RGB CPU: процессорный кулер с управляемой RGB-подсветкой

    Ford откладывает запуск в эксплуатацию в США самоуправляемых такси до 2022 года

    Слух: У будущего iPhone 5G появится подэкранный сканер отпечатка пальца в 2020 году

    Самый маленький мини-ПК Chuwi LarkBox появится в продаже за $199

    28 апреля, 2020

    Intel разрешила устанавливать графические OEM-драйвера до их финального одобрения

    Microsoft HoloScreens поможет «нарастить» компьютер виртуальными мониторами

    Samsung может перейти на OLED-матрицы BOE для оснащения некоторых моделей смартфонов

    Xiaomi планирует выпуск 65-дюймового телевизора с поддержкой Dolby Vision

    Intel ведет разработку уникальной 7-нм микроархитектуры Meteor Lake

    Samsung сократила закупку комплектующих для смартфонов на 50%

    MediaTek представит новые чипсеты 7 мая

    Xiaomi запускает проект разработки следующего поколения интерфейса MIUI 13

    Анонс be quiet! Pure Rock 2: мощный и бесшумный процессорный кулер

    Qualcomm разработала технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+ для устройств с Snapdragon 765

    Слухи: серия Samsung Galaxy Note 20 будет оснащена чипсетом Exynos 992

    ССЫЛКИ