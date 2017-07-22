Samsung начнет выпуск 5-нм чипсетов во втором квартале 2020 года
29 апреля 2020, 14:42
В то время, когда большинство чипсетов для смартфонов производятся с использованием 7-нм техпроцесса, Unisoc недавно запустила первый в 6-нм чипсет, который был изготовлен TSMC с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUVL). Однако другие компании не сильно отстают. Samsung, второй по величине в мире производитель чипсетов после TSMC, уже начал массовое производство чипсетов 6-нм и 7-нм EUV (Extreme Ultraviolet). Теперь же компания объявила, что планирует начать серийное производство 5-нм чипсетов.
Завод Samsung V1, расположенный в южнокорейском Хвасоне станет тем самым местом, где будут производить 5-нм чипсеты. И работа по их производству должна стартовать уже во втором квартале текущего года. Компания также добавила, что она продолжит инвестировать в передовые процессы, а также процесс GAA 3-нм.
Кроме того сообщается, что Google начал сотрудничать с Samsung в деле разработки пользовательского чипсета Exynos, который будет иметь на борту восьмиядерный процессор, состоящий из двух ядер Cortex-A78, двух ядер Cortex-A76 и четырех ядер Cortex-A55. О графике будет заботиться графический процессор Mali MP20 на основе микроархитектуры Borr.
Пару месяцев назад также сообщалось, что подразделение по производству полупроводников Samsung Electronics выиграло контракт на производство новых чипов Qualcomm с поддержкой 5G . Это является серьезным стимулом для компании в конкурентной борьбе с TSMC.
Чтобы получить лидерство среди своих конкурентов, Samsung была настроена начать массовое производство 3-нм чипсета с 2021 года, но, похоже, что теперь компания вынуждена отложить запуск производства этого нового процесса до 2022 года, главным образом из-за вспышки COVID-19. Коронавирус помешал Samsung выполнить запланированную установку оборудования для новых производственных линий.
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