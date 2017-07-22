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MSI анонсировала системную плату MAG X570 Tomahawk WiFi в дизайне «милитари»

29 апреля 2020, 15:05


Тайваньская компания MSI, ведущий мировой производитель материнских плат, официально анонсировала выпуск совершенно новой материнской платы MAG X570 TOMAHAWK WIFI. Впервые MSI показала ее на выставке CES 2020, которая состоялась в начале этого года.

Материнская плата MAG X570 TOMAHAWK WIFI предназначена для установки процессоров AMD Ryzen третьего поколения. Она оптимизирована ради достижения их максимальной производительности.


MAG X570 Tomahawk WiFi


Для завоевания превосходства на рынке и вытеснения конкурентов MSI выбрала стиль дизайна «милитари». В сочетании с прочной и мощной конструкцией, служащей для отвода тепла, MAG X570 TOMAHAWK WIFI обещает успешно соперничать на рынке, вытесняя других ключевых игроков с массового рынка.

Дизайн платы выстроен на конструкции 12X60A SPS Power Stages, предусматривающей установку 16-ядерных процессоров AMD Ryzen 9 3950X.




Конструкция MAG X570 TOMAHAWK WIFI использует эксклюзивную технологию рассеивания тепла MSI. Применяется улучшенный дизайн радиатора, реализованы дополнительные меры для поддержки стабильной частоты при работе в тяжелых условиях при высоких нагрузках.

Эксклюзивная конструкция радиатора Frozr использует технологию Zero Frozr, которая предполагает полную остановку вентилятора при низком энергопотреблении. Это позволяет значительно уменьшить шум, создаваемый платой при работе. На силовых элементах системы питания установлены крупные радиаторы.

Благодаря отличному расположению видеокарты для чипсета всегда поддерживается устойчивый и мощный поддув воздуха.

Впервые геймерам стала доступна сеть 2.5G LAN и новейшее решение Wi-Fi 6. Это обеспечивает геймерам высокую пропускную способность и низкие задержки, а также высокую скорость передачи данных. Производительность получается быстрей, чем когда-либо прежде.


MAG X570 Tomahawk WiFi


Есть здесь и поддержка PCIe 4.0, включая 2x Lightning Gen 4 M.2 и 2x M.2 Shield Frozr для поддержки пропускной способности до 64 ГБ / с и более высокой скорости передачи.

На материнской плате имеется по паре слотов расширения PCI Express 4.0 x1 и x16. Для подключения устройств хранения предусмотрено шесть портов SATA III и два слота M.2 PCIe 4.0, причем каждый из них снабжён радиатором.


MAG X570 Tomahawk WiFi


Необходимо отметить наличие сетевого интерфейса Realtek 8125B-CG и беспроводного адаптера Wi-Fi 6. Звуковая подсистема построена на популярном кодеке Realtek ALC1220.

Как передний, так и задний USB-разъемы типа C готовы к подключению устройств USB Type-C. MAG X570 TOMAHAWK WIFI поставляется с подсветкой, поддерживающей миллионы цветов и 29 потрясающих эффектов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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