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У iPhone SE 2020 обнаружили баг: Haptic Touch не работает с уведомлениями

29 апреля 2020, 15:37


У нового смартфона iPhone SE 2020, в отличие от iPhone 11, нет поддержки фирменной технологии взаимодействия с телефоном 3D Touch. Она известна тем, кто давно пользуется iPhone. Эта функция позволяет определять силу нажатия на дисплей, использовать функции Peek и Pop, контролировать тактильный отклик.

Эксперты издания EngNews24h задались вопрос, неужели это было сделано специально?


3D Touch


Оказывается нет. Apple обходится без датчика 3D Touch теперь на многих современных моделях iPhone. Окончательный отказ от 3D Touch состоялся с выходом iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Ее функции были заменены на технологию Haptic Touch.




В прежних моделях iPhone датчик 3D Touch обеспечивал распознавание различных уровней давления, оказываемого на дисплей. Обычно после активации функции открывалось контекстное меню, где предлагались различные варианты для взаимодействия с приложением или уведомлением.

Apple внедрила Haptic Touch вместе с iPhone XR в 2018 году. Отличие Haptic Touch состоит в том, что система реагирует не на силу нажатия, а на его продолжительность. Чтобы воспользоваться функций Haptic Touch, необходимо нажать на нужный элемент интерфейса и задержать на нем палец. В результате на экране появляется контекстное меню, а устройство подает тактильный сигнал, инициируемый механизмом Taptic Engine.

Но оказалось, что если на новом смартфоне iPhone SE при наличии уведомлений на экране блокировки или в центре сообщений осуществить длительное касание для инициализации Haptic Touch, то этот механизм не срабатывает так, как ожидают пользователи. Телефон продолжает упрямо «молчать», не переходя на выбор команд.

В ответ в сети появились посты с недоумениями. Пользователи стали обращать внимание, что в аналогичной ситуации на других моделях, таких как iPhone 11 или iPhone 11 Pro все работает «как надо». Поэтому они высказали предположение, что iPhone SE, похоже, «глючит», раз у него возникает такая «ошибка».

Пользователь Reddit сообщил, что позвонил в службу поддержки Apple по поводу этой проблемы. На той стороне линии подтвердили проблему отсутствующей функции, но сообщили, что выпуск обновления для ее устранения пока не запланирован.

В то же время Мэтью Панзарино из TechCrunch подтвердил, что в настоящее время смартфон iPhone SE работает «как задумано».



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