Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, сегодня представила серию мониторов B1, куда входят модели Philips 245B1, Philips 242B1 и Philips 275B1.
Что касается первой модели, это 24-дюймовый ЖК-монитор Philips 245B1 с разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей) и высокой цветопередачей. Этот монитор должны по достоинству оценить те, кто работает с изображениями, видео или графикой, поскольку наличие технологий IPS и SmartImage позволяет этой модели передавать действительно качественную картинку.
Philips 245B1 также оснащен технологией Flicker-Free и режимом LowBlue, которые помогут снизить усталость глаз, а также режимом Easy Read и подставкой SmartErgoBase, которая обеспечивает эргономичность. Среди остальных плюшек этой модели можно отметить наличие встроенных стереодинамиков и широкий спектр разъемов, включая DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2, HDCP.
Philips 245B1 способен автоматически настроить яркость, определив находится ли пользователь перед экраном, благодаря встроенному датчику PowerSensor. Эта функция существенно сокращает потребление электроэнергии и продлевает жизнь устройства. Стоит упомянуть и о еще одном датчике - LightSensor обеспечивает идеальную яркость при минимальном энергопотреблении.
Модель Philips 242B1 также имеет диагональ 24 дюйма, но разрешение этого монитора Full HD. Он также оснащен функциями PowerSensor, SmartImage, IPS-панелью и многими другими.
Разработанный для профессионалов Philips 275B1 имеет диагональ 27 дюймов и разрешение Quad HD (2560x1440 пикселей). Он оснащен рядом премиальных функций, среди которых SmartErgoBase и Adaptive-Sync.
Модель Philips 245B1 появится в продаже в апреле 2020 года. Модели Philips 242B1 и Philips 275B1 будут доступны в июне 2020 года.
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