Huawei распродала 150 тысяч маршрутизаторов AX3 в первый день продажи
29 апреля 2020, 18:50
Недавно Huawei анонсировала серию маршрутизаторов AX3 в качестве первых маршрутизаторов с поддержкой WiFi 6+. Обе модели впервые поступили в продажу 27 апреля, и в первый же день было распроданы тиражом свыше 150 000 единиц. Серия маршрутизаторов Huawei AX3 включает в себя два устройства - Huawei AX3 и Huawei AX3 Pro, стоимость которых $32 (2300 руб.) и $46 (3300 руб.) соответственно.
Оба маршрутизатора Huawei AX3 WiFi 6+ имеют аналогичные спецификации и функции, за исключением процессора и оперативной памяти. Стандартная версия работает на процессоре Lingxiao с тактовой частотой 1,2 ГГц и 128 мегабайтами встроенной и оперативной памяти. Pro вариант имеет на борту процессор Lingxiao с тактовой частотой 1,4 ГГц в сочетании с 256 МБ оперативной и 126 МБ встроенной памяти.
Обе модели имеют одинаковые размеры (225x159,2x39,7 мм). При этом вес стандартной модели 387 грамм, а Pro-версии - 403 грамма. Также отличается и расход энергии маршрутизаторов. Первый "кушает" 12 В, а второй - 24 В. Наконец, стандартная версия поставляется только в белом цвете, в то время как Pro можно приобрести в вариантах белого и черного цветов.
Помимо вышеупомянутых различий маршрутизаторы Huawei AX3 и Huawei AX3 Pro WiFi 6 + похожи во всех возможных отношениях. Они способны обеспечивать максимальную скорость 2976 Мб/c работая одновременно на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. У каждого из них четыре высокопроизводительных антенны и множество различных функций, связанных с безопасностью. Кроме того обе модели оснащены такими полезными функциями, как ограничение скорости, ограничение пропускной способности, родительский контроль, ускорение игр, ретрансляция Wi-Fi, гостевая сеть, фильтрация MAC-адресов, VPN, WPA3, брандмауэр, DMZ, защита от DoS-атак и т.д.