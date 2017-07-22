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Intel разрешила разгонять процессор на платах Maxsun B460

29 апреля 2020, 19:58



Из двух основных производителей процессоров класса x86 компания Intel практически всегда выступала ярким поборником использования своих изделий только на номинальных частотах. Право разгона всегда воспринималось Intel как запретное. Такое право предоставлялось только для весь весьма узкого списка моделей процессоров, которые рассматривались как исключения.

С другой стороны AMD давно и весьма доброжелательно относилась к любым разумным вариантам разгона.

Возможно сейчас Intel пересматривает свои ограничения в сторону их смягчения. Производителя интересует вопрос, насколько востребованной окажется эта услуга. Как показывают последние поколения процессоров, у них наблюдается мало запаса для разгона. Это относится в том числе к процессорам поколения Comet Lake-S.


Maxsun B460


Чаще всего для разгона пригодны лишь модели из разряда более дешевых и слабых моделей, которыми изначально предназначаются для домашнего использования. Среди среди определенной домашних пользователей эта функция разгона действительно популярна. В то же время эксперты рынка отмечают, что новое поколение пользователей редко занимается разгоном, а сама функция становится все менее и менее востребованной среди клиентов.





Тем не менее, геймеры с большим нетерпением и интересом ожидают появления новых чипсетов от Intel и процессоров для них. Недавно на сайте VideoCardz появилось изображения материнской платы MAXSUN серии Intel 400 с чипсетом B460. Этот продукт относится к среднему классу. Подробной информации по изделию практически нет, поэтому доступны только весьма выборочные сведения.

Материнская плата, которую можно видеть на изображениях, была разработана мало известной китайской компанией Maxsun и в серии iCraft. Материнская плата представлена в форм-факторе Micro-ATX с двумя слотами PCIe и двумя слотами M.2.


Maxsun B460


Известно, что у чипсета B460 есть возможность выбора тактовой частоты. На плате установлены три кнопки, отмеченные через буквы L, C и значок молнии. Последняя кнопка, если судить по картинке, предназначена для включения режима автоматического разгона.
Maxsun B460




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о сложностях выбора между процессорами AMD и Intel. В этой статье мы обсудим технические характеристики процессоров двух гигантов и разберём их достоинства и недостатки, которые оказывают прямое влияние на выбор того или иного CPU для ПК. Ведь этот выбор часто зависит от того, какие цели преследует пользователь. Подробнее об этом читайте в статье "AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры".

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